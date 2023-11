Mondino prometió que las exportadoras serán "dueñas de sus dólares"

Sin diálogo con el Gobierno

La economista Diana Mondino, futura canciller de Javier Milei, aseguró que al acuerdo Mercosur- Unión Europea es "mejor tenerlo que no tenerlo" y prometió a las empresas exportadoras que serán "dueñas de sus dólares".Al hablar en el encuentro anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), le preguntó a los referentes fabriles "por qué el gasoducto de Vaca Muerta tiene ser estatal". Pero los aplausos llegaron cuando Mondino garantizó que en el futuro Gobierno "las empresas exportadoras serán dueñas de sus dólares".Además, Mondino aclaró que "no son las embajadas las que tienen que decidir a qué país se exportará, sino el sector privado".La futura ministra de Relaciones Exteriores explicó que "en la nueva gestión en Cancillería se buscará que todos los exportadores tengan un tratamiento impositivo favorable".Aclaró, además, que toda la deuda de la Argentina con organismos como el FMI no llegan al 18% del Producto. Por lo tanto, consideró que "no es culpa el FMI que estemos como estamos. Es producto de las regulaciones cada vez mayores".Mondino incluso cuestionó la vigencia del impuesto al cheque, un gravamen que Domingo Cavallo aplicó en el 2001 y que iba a ser temporal, pero en 22 años nunca se eliminó."¿Qué gobierno, qué diálogo?, respondió Mondino, cuando se le consultó si se estaba analizando con Alberto Fernández qué estrategia aplicar en el marco de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyos representantes se reunirán el 7 de diciembre próximo, tres días antes de que asuma el nuevo gobierno. Pero dijo que están expectantes de que se pueda alcanzar ese diálogo.Sobre los BRICS, dijo que la Argentina "no está en condiciones de hacer ningún aporte de capital" al banco de desarrollo que tienen los países de ese bloque: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Dijo que las deudas con los importadores "son graves, pero lamentablemente muy difícil de solucionar. Intentaremos solucionar el problema del flujo, porque el stock es imposible".Sobre el sistema de SIRAS, dijo: "Esperemos que se eliminen.Basta de administrar el comercio ni los dólares, que serán de los exportadores", señaló. Pero dijo que llevará "semanas o meses"."Las SIRAS son un mecanismo extorsivo", advirtió Mondino. "El importador conseguirá los dólares y pagará lo que corresponda", dijo Mondino.Y le pidió a las empresas que "aguanten, porque no habrá una solución mágica que permita resolver todo el 11 de diciembre".