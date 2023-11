El FMI consideró “positivo” el encuentro con el equipo de Milei

Política Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía

"Positivo encuentro con Nicolás Posse y Luis Caputo, asesores económicos del presidente electo @JMilei", sostuvo Gopinath a través de su cuenta en la red social X al referirse a la reunión que mantuvieron el martes, en la que también participaron Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental; Luis Cubeddu, subdirector; Ashvin Ahuja, jefe de misión y Ben Kelmason, representante residente senior del organismo.Al mismo tiempo, remarcó que "nuestros equipos seguirán estrechamente comprometidos en el próximo período" de una nueva gestión a partir del 10 de diciembre.El equipo económico de Milei buscó dejar claro que habrá un cambio radical en la política económica con la nueva gestión, para reordenar cuentas públicas con equilibrio fiscal en un horizonte de un año. También conversaron sobre los vencimientos que enfrentará la Argentina en los próximos meses, si se mantiene el programa vigente con el FMI, de alrededor de 4000 millones de dólares desde diciembre a marzo" .Este miércoles, ya de regreso a la Argentina, Milei confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía, y que fue éste quien presentó las líneas del ajuste que su administración planea para la Argentina."Ese trabajo lo hizo Luis (Caputo) en la reunión con el Tesoro y con el Fondo Monetario", expresó Milei esta mañana en declaraciones radiales.El FMI señaló que está "muy interesado" en apoyar a la Argentina, y el país podría ser candidato a recibir financiación a través del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST), según anticipó ayer la titular del organismo multilateral, Kristalina Georgieva.En declaraciones a agencias internacionales, Georgieva reconoció que el organismo "está muy interesado" en ayudar a la Argentina a través de dicho fondo.Fuentes del organismo multilateral confirmaron que se trata del Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST).Los fondos RST fueron puestos en marcha por el FMI tras la pandemia de coronavirus, en 2022, para ayudar a países de ingresos medios y bajos a afrontar desafíos relacionados con el cambio climático y otros episodios extraordinarios.Las condiciones incluyen tener un programa en curso del FMI al que le queden al menos 18 meses, deuda sostenible y capacidad adecuada de pago.Respecto de las repercusiones en general de la gira que emprendió Milei hacia Washington, se refirió el exdirector por el Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, consideró "positivo" el viaje del presidente electo para comenzar las relaciones con el FMI y los Estados Unidos.En particular, Loser se refirió a los últimos comentarios de Georgieva, y manifestó: "Es positivo que Georgieva indicara la posibilidad de acceso a dinero de facilidades de Sostenibilidad y Resiliencia, que le pueden dar liquidez al país cuando se completen las negociaciones con el Fondo",En declaraciones radiales a CNN Radio, el exfuncionario del FMI aclaró que si bien los US$ 1.500 millones que se mencionan en un eventual nuevo acuerdo no representa mucho respecto de la deuda, se trata de un endeudamiento a tasa muy baja y con repago a 20 años.Loser también se refirió al acuerdo vigente entre la Argentina y el Fondo, que "evidentemente van a renegociar los números para 2024", consideró.También mencionó como positivo que tanto los equipos del FMI como de los que acompañarán al presidente electo de la Argentina durante la gestión que comenzará el 10 de diciembre próximo, "se conocen" para comenzar las negociaciones.Respecto de la designación de Caputo al frente el Ministerio de Economía, Loser destacó el hecho de que Caputo haya formado parte del equipo económico del expresidente Mauricio Macri, aunque recordó también que el designado ministro "es conocido" en Washington porque "hubo peleas importantes entre el equipo argentino por desviaciones en el programa del 2018-2019", y que causaron "bastante malestar" en el Fondo.Al referirse al nuevo rol de Caputo al frente de Economía, consideró que "es más financista que economista", y observó un buen complemento con el presidente economista electo, ya que indicó que "hay dos crisis paralelas unidas", en referencia a la situación económica y financiera actual.Al igual que Milei, Loser opinó que para lo que se viene "habrá evidentemente una caída en cierta actividad económica y un golpe inflacionario pero no de largo plazo; un estancamiento e inflación inicial con tipo de cambio más realista, pero una mayor disponibilidad de importaciones para industria nacional y financiamiento", que irán revirtiendo la situación."Los próximos seis meses van a ser difíciles", concluyó Loser.Por último, el titular del Instituto de las Américas y también exdirector del Departamento del Hemisferio FMI, Alejandro Werner, consideró que "hay poco apetito y pocas ganas en la comunidad internacional" para que el FMI amplíe de forma significativa su financiamiento al país, al tiempo que cuestionó el perfil de Caputo para el cargo de ministro de Economía."Yo creo que no hay que leer de más en estos comunicados. La misión y función del FMI es la de apoyar a los países miembros. Creo que hay mucha disposición para ayudar a la Argentina ya sea para reencauzar el programa que hoy tiene el país o para armar un nuevo programa, pero creo que hay poco apetito y pocas ganas en la comunidad internacional para ampliar su exposición financiera con el país", manifestó el exfuncionario del organismo multilateral.Werner estimó que podría haber "una ampliación de los desembolsos para los próximos 15 meses para evitar que Argentina tenga que realizar pagos netos al Fondo. Hoy los pagos que le tiene que hacer son mayores que el dinero que recibirá del FMI. Creo que esa brecha se puede cerrar", estimó.En diálogo con Radio con Vos, al ser consultado respecto de la designación de Caputo, Werner dijo que el presidente electo "tiene una noción muy clara de lo que quiere hacer en lo económico"."Hay muchas preguntas económicas en términos de pensiones, mercado laboral, finanzas públicas, balanza de pago que tal vez una persona con una formación financiera no tenga las mejores respuestas. Me da la impresión que la cabeza del equipo va a ser el presidente y que el ministro de Economía va a tener un rol más de diseño de la política financiera y de la deuda", concluyó el economista.Werner cuestionó la gestión de Caputo al frente del Banco Central (BCRA) en 2018 y el intercambio que tuvo, por entonces, con el FMI.