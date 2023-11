Hay 4.000 puestos de trabajo que dependen de la obra pública en Entre Ríos

Se profundiza la preocupación en el sector de la construcción, tanto de empresarios como de trabajadores y sindicato, a raíz de la posible paralización de la obra pública que ratificó el presidente Javier Milei, para el inicio de su gobierno.La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), había alertado a través de un documento su “profunda preocupación” respecto de “la incertidumbre provocada por las manifestaciones mediáticas” del Presidente electo, Javier Milei, “sobre el futuro de la obra pública”. Y determinó el estado de alerta de la organización gremial, ante el riesgo laboral que afrontan unos 220.000 trabajadores.El secretario general de seccional Entre Ríos de la Uocra, Walter Doronzono, sostuvo: “Nosotros respetamos la voluntad popular, el pueblo ha elegido un nuevo presidente. Pero nosotros en nuestra obligación levantar la voz, ante el riesgo de la paralización de la obra pública. Él (por Milei) anunció 0 inversión y 0 para obra pública, y ahí están en riesgo más de 220.000 trabajadores en el país; en la provincia va a afectar más de 4.000 trabajadores que dependen de la obra pública, que se ejecuta en los 17 departamentos”.“Nosotros creemos -insistió- que la obra pública no es un gasto superfluo, es una inversión debido a lo que significa en Argentina, en la provincia; hay escuelas rurales que se están ejecutando, caminos vecinales, luminarias, redes de cloaca y agua potable, y distintas obras que se están generando”.Por otro lado, se refirió a concepto y definiciones formuladas por Milei, en torno a “la casta”: “Cuando el presidente electo habla de la casta, nosotros no pertenecemos a un status. Somos trabajadores. No estamos en condiciones de condicionar nada, pero lo que decimos y advertimos es por lo que puede suceder en nuestro sector”, explicó el dirigente sindical, y acotó que “los empresarios también tiene incertidumbre”.Si bien intentó mostrarse cauto y expectante hasta tanto asuman las nuevas autoridades, y subrayó que fueron “declaraciones mediáticas o notas periodísticas”, bregó para que haya diálogo. “Hay un compromiso de todo el arco político, de cualquier sector, municipalidades en la provincia que están con obra pública ejecutándose. Entonces el gobernador de la provincia también tendrá que ver o priorizar a ver nada. Hay una preocupación por el cese de la actividad”, insistió en declaraciones aEn cuanto a los telegramas de despidos que en distintas jurisdicciones del país. En tal sentido mencionó lo que está sucediendo en el plan de viviendas en Federación, financiada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Ya viene teniendo problemas, con envíos de telegramas desde la semana pasada. En ese caso o en otros, uno pregunta y te dicen tengo incertidumbre porque no me no me van a pagar. Hay cuestiones de certificados, no sabemos qué va a pasar y no queremos poner en riesgo el patrimonio de nuestra empresa ni tampoco incumplir con la liquidación final de los trabajadores”.“Los empresarios también están con esa incertidumbre”, remarcó. Detalló que hay contratos de obras con la provincia, municipios y Nación; y empresas constructoras con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con organismo internacionales: “¿Se podrá incumplir o cortar esos contratos?, se preguntó. Esperemos que desde el 10 de diciembre, con al asunción del Presidente y de los nuevos funcionarios, se abra un canal de diálogo con cada uno de los sectores”, indicó.Finalmente, precisó que en la provincia se ejecutan diversas obras públicas que van desde viviendas, con planes de 500 casas en Paraná, 200 en Gualeguaychú, 140 en Concepción del Uruguay y 315 en Concordia. También mencionó los casos del aeropuerto de Concordia, de las plantas de agua en Paraná y Gualeguaychú, y las obras viales como la autovía 18. “En cada ruta de la provincia tenemos compañeros trabajando”, apuntó.