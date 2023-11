Oficializan bono de $55.000 para jubilados y pensionados: quiénes lo cobrarán

El Gobierno Nacional oficializó este martes el bono de 55 mil pesos destinados a jubilados y pensionados que cobran la mínima. “El refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, aclara el texto.

Decreto 626/2023: bono de 55.000 pesos para jubilados y pensionados by Elonce on Scribd

Esta suma extra se da en paralelo al reajuste del 20,87% que regirá para el sistema general de la Administración de la Seguridad Social, un porcentaje que surge de haberse aplicado un tope a la movilidad anual. Con esto, en el último mes del año el haber mínimo pasará de $87.459,76 a $105. 712,61 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en neto, son de $102.542 y $671.837 respectivamente). De acuerdo a lo previsto, esos importes regirán hasta febrero de 2024 ya que en marzo debería haber otra actualización, ya en manos de la administración que llevará adelante Javier Milei.El refuerzo alcanza a “los y las titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex-Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación”, además de quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor.En el mismo sentido, están incluidos “los beneficiarios y las beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables”.El Gobierno aclaró que para aquellos que por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes perciban un monto menor o igual ay para aquellos y aquellas titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes,En los considerando del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó la decisión haciendo referencia al “alza acelerada del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad” que sufre el país “desde el año 2022″. “El aceleramiento de precios referido tiene una mayor afectación en las personas de menores ingresos, para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilicen las variables macroeconómicas”, justificó.En efecto, el ajuste del 20,87%, que busca compensar el avance de la inflación de los últimos meses, no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados, por lo que el Gobierno decidió complementar el incremento con el bono de $55.000.