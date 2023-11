Ley de alquileres: inquilinos e inmobiliarias disienten sobre posible derogación

La semana pasada, en declaraciones radiales, el líder de La Libertad Avanza, que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, dijo que a la actual Ley de Alquileres “hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes”.



“Lo único que ha hecho la ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, completó Milei.



La posibilidad de que el presidente electo lleve adelante esta medida desató un fuerte contrapunto entre inmobiliarias e inquilinos, los primeros en apoyo de la idea impulsada por Milei, mientras que los segundos salieron a criticar esa posibilidad.



Hoy, el presidente de la asociación Inquilinos de Córdoba, Maximiliano Vittar, planteó que instalar nuevamente la discusión sobre la vigencia de la actual ley de alquileres genera “como primer efecto” que “volvemos a caer en una situación de inestabilidad, incertidumbre y paralización del mercado inmobiliario".



En ese sentido, recordó que “desde marzo venimos con el rumor de la derogación de la Ley de Alquileres y esa paralización perjudica a ambas partes”.



Vittar dijo que durante la discusión de la reforma que se sancionó en octubre pasado, hubo "un gran consenso en que el problema no era la Ley sino la situación macroeconómica".



Así, “desregular el precio sin un órgano de control y en un contexto macro que todo el mundo coincide en que va a ser peor no va a ser una solución”, agregó el dirigente.



“Con una inflación mucho más alta y una recesión que impacte en el mercado laboral, por más que se lograra que haya más viviendas en oferta, si van a estar con un plazo mínimo de tres meses o un año y ajustes trimestrales del 45% o 60% o hasta mensuales, o en su defecto, con el alquiler en dólares, va a empujar a muchas familias a la calle”, sostuvo Vittar.



También expresó que “necesitamos una situación de estabilidad macroeconómica y a partir de ahí ir avanzando en otras herramientas”.



Por último, Vittar dijo que “el presidente electo desconoce cómo funciona la ley de Alquileres hoy, porque no es una ley en paralelo al Código Civil, sino que la ley actual lo modifica”.



Por último, planteó que de primar la idea de la "libertad de mercado y que el Estado no se tenga que meter en contratos entre particulares, con ese criterio deberíamos derogar gran parte del Código Civil, el que regula los contratos de mutuo, de leasing, de compra venta, en los que también el Estado regula la relación entre particulares”.



Por el lado de las inmobiliarias, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, dijo que "es imprescindible darle un marco regulatorio al mercado de alquileres" y que "es necesaria una Ley que beneficie y equilibre la oferta".



En esa línea, el representante del Colegio de Martilleros bonaerense que nuclea a los más de 9.000 matriculados agregó que “las dos últimas modificaciones de la Ley introdujeron cambios en el código Civil y Comercial, por lo tanto dado que no es una Ley autónoma entonces, habría que volver a modificar el Código".



Sacco subrayó que “es importante que se tenga en cuenta al momento del tratado de la ley a los colegios profesionales como protagonistas, para acompañar estos cambios porque somos los que día a día estamos en el mercado y conocemos la realidad de lo que está pasando".



“Si la Ley es clara y le da seguridad jurídica al propietario, van a surgir propiedades en alquiler y eso va a hacer que los precios se acomoden un poquito y no tiendan, ante una oferta reducida, a una suba permanente de precios, independientemente de la inflación", completó.



Sacco dijo que la normativa debe buscar “beneficiar a las dos partes: propietarios e inquilinos".



Por último, el directivo martillero señaló que “Argentina tiene un déficit habitacional cercano a los cuatro millones; hoy la oferta de alquileres es muy baja respecto de la demanda y colabora para que los valores están desorbitados; la multiplicidad de ofertas va a hacer que baje el costo de los alquileres y se reactive la oferta".



Esta mañana, en declaraciones radiales, el diputado electo por LLA, Alberto “Bertie” Benegas Lynch calificó a la Ley de Alquileres de “disparate”, al tiempo que señaló que la modificación o derogación de la misma no es una prioridad.



“Es una catástrofe (la ley de alquileres), pero esto no quiere decir que vaya a ser una prioridad porque no se pueden dar todas las batallas, y hoy las prioridades son la reforma del Estado y la reforma fiscal”, subrayó el dirigente libertario.