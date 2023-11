El plan de Caputo: ajuste fiscal, desregulación, reforma monetaria y del Estado

El equipo económico de Javier Milei se encuentra trabajando en un nuevo presupuesto que apunta a lograr el equilibrio fiscal en 2024. La persona a cargo de esa tarea es el posible ministro de Economía del nuevo gobierno, Luis Caputo, quien acompaña al presidente electo en su gira a EE.UU para explicar el plan económico que se pondrá en marcha dentro de dos semanas.con el que buscan reencausar el vínculo con el FMI, la Casa Blanca y el Tesoro, con quienes se reunirán en las próximas horas. "Las reuniones son protocolares para explicar. No es en búsqueda de financiamiento", señalaron cerca de Milei.El exministro de Finanzas y extitular del Banco Central bajo la gestión de Mauricio Macri anticipó algunos lineamientos de su hoja de ruta "súper ortodoxa" en la reunión que mantuvo con los banqueros el viernes pasado. "Primero,, no se puede llegar al déficit cero en momento cero, pero vamos a decir cómo vamos a hacerlo rápido", explicó.La idea es convocar a sesiones extraordinarias en diciembre para tratar el "paquete económico". Si bien Caputo no dio detalles,(1,7% del PBI). Milei busca, lo que ya genera tensiones con empresas y gremios. La Uocra de Neuquén denunció 500 telegramas de despidos en Vaca Muerta.Otras. Si se recortara el 100% de todas esas partidas, se ahorraría más del 7% del PBI, pero, según Invecq, "es algo imposible y que jamás se ha hecho".En rigor, el equipo económico cree quepor el fin de la sequía (1,5% del PBI) y otro tanto por laEl otro punto clave con el que buscan reducir el gasto es la(reducción de Ministerios y secretarías, privatizaciones, desregulaciones). El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y exfuncionarios de Macri creen que pueden recortar un 40% de los cargos jerárquicos de un total de 2.995 empleos. También apuntan a las empresas públicas y un centenar de regulaciones.y será uno de los puntos que explicarán en la gira en Washington DC. La presencia de Caputo no solo le da más fuerza a su futura investidura como ministro de Economía, sino que también, una medida que era cuestionada por el Fondo, publica el diarioEl ex JP Morgan y Deutsche bank también deberá despejar el destino de las Leliqs. Si bien en La Libertad Avanza aseguran que el viaje no es para buscar financiamiento,. A los bancos ya les prometió que