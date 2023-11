Calendario ANSES: cambian todas las fechas de pago para jubilados y pensionados

Sociedad Quiénes cobran este lunes jubilaciones y pensiones

Este lunes 27 de noviembre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no realizó pagos ni abrió sus puertas, por lo que se modificó todo el calendario de noviembre.Debido al Día de los Trabajadores Previsionales, los empleados de la ANSES a cargo de Fernanda Raverta tuvieron el día libre este lunes, por lo que las oficinas de todo el país estuvieron cerradas.Sin embargo, si se mantuvieron las consultas virtuales a través del sitio web oficial de ANSES y ya este martes 28 de noviembre todos los trabajadores de la entidad vuelven a trabajar con normalidad.El Día del Trabajador Previsional se creó en el año 2009 con la Ley N° 26.533, la cual declaró al 27 de noviembre como asueto para todos los trabajadores del rubro en conmemoración de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación en 1943.Los grupos afectados por el cambio en el calendario de pagos de la ANSES son los jubilados con haberes superiores a la mínima, al igual que titulares de Asignaciones por pago único y Pensiones no Contributivas.El pago de las Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para cualquier terminación de DNI se pagarán entre el 22 de noviembre y hasta el 12 de diciembre.Por su parte, el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de diciembre próximo. Finalmente, el pago de la Prestación por Desempleo también se modificará.DNI finalizados en 0 y 1: viernes 24 de noviembre.DNI finalizados en 2 y 3: martes 28 de noviembre.DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 29 de noviembre.DNI finalizados en 6 y 7: jueves 30 de noviembre.DNI finalizados en 8 y 9: viernes 1 de diciembreDNI finalizados en 0 y 1: jueves 23 de noviembre.DNI finalizados en 2 y 3: viernes 24 de noviembre.DNI finalizados en 4 y 5: martes 28 de noviembre.DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 29 de noviembre.DNI finalizados en 8 y 9: jueves 30 de noviembre.