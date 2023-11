La actividad de pymes industriales subió 2,4% en octubre

En nivel de actividad de las pymes industriales registró en octubre un aumento del 2,4% en comparación con el mismo período del año anterior, con lo que cortó una racha de cuatro meses consecutivos con números negativos, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



A pesar de este repunte, la producción acumula una caída del 0,5% en los primeros diez meses del año.



En lo que respecta al cotejo con el mes previo, la actividad de las pymes industriales reflejaron en octubre un incremento de 9,8%, impulsadas por las políticas de ingreso implementadas por el Gobierno en el último mes.



Durante el décimo mes de 2023 las pymes fabriles utilizaron el 71,2% de su capacidad instalada, 1,2 puntos porcentuales por debajo de septiembre.



“En este contexto, las industrias recurrieron al uso de stocks existentes para satisfacer la demanda mensual, lo que explica el crecimiento de la producción en octubre. No obstante, es importante señalar la preocupación acerca de la sostenibilidad a largo plazo de este incremento”, señaló CAME en un comunicado.



Por sectores, en octubre Textil e Indumentaria experimentó un crecimiento anual del 20,2% en la producción a precios constantes, lo que convirtió a este rubro como el de mejor performance del mes.



Por el contrario, el sector de Papel e Impresiones tuvo la mayor caída interanual, con un abaja de 10%.



En el acumulado del año, el sector de Alimentos y Bebidas lidera con un aumento del 4,2% en comparación con el período enero-octubre de 2022, mientras que Papel e Impresiones registra la peor performance, con una baja del 15,5%.