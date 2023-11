Sector turístico pide que continúe el Previaje: "Motoriza la economía nacional"

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), calificó como “gran programa” al PreViaje, a través del cual se pudo ayudar y luego incentivar al turismo en temporada tradicionalmente baja.“Se puede implementar o dar continuidad o con otro nombre”, sugirió.Las declaraciones de la entidad llegan luego de que Javier Milei haya sido elegido presidente a partir del 10 de diciembre y que ratificara su plan de recortes en la inversión estatal.Deyá destacó la actual gestión del Ministerio de Turismo y Deportes, y a su vez pidió “previsibilidad” al gobierno de Milei, para poder sostener “el lugar que el turismo ha adquirido, ya que motoriza la economía nacional”.Deyá, considera que el "PreViaje va a estar vigente en el corazón del turismo nacional, ha sido un gran programa, veremos si se puede implementar, si le podemos dar continuidad o con otro nombre”.Con respecto de las autoridades turísticas que asumirán con el nuevo gobierno, dijo que “se van a encontrar con un sector que habla de números, con un sector que habla de estadísticas de economía, con un sector que representa más de nueve puntos del PBI, con un sector que sólo tiene ganas de seguir creciendo y que todo lo que se construyó no se detenga, que esa gran estructura sólida turística que tenemos hoy, siga para arriba”.Por último, resaltó: “Estamos dejando una base sólida en el sector y un sector que no tiene techo. Hay que seguir en esa línea, administre quien administre a nivel nacional y después, sin banderías, con madurez y el entendimiento entre todos con un fin común y no un fin personal”.El presidente de (Faevyt), Andrés Deyá, calificó como “gran programa” al PreViaje, a través del cual se pudo ayudar al sector durante la pandemia y luego incentivar al turismo en temporada tradicionalmente baja.“La previsibilidad es tener seguridades para seguir tomando decisiones con base sólida", manifestó Deyá.