El dólar blue cerró la semana a $995: también se desploma el dólar futuro

Se desploma el dólar futuro

El dólar blue registró hoy su segunda caída consecutiva, después de las elecciones y cerró a $ 995 en la punta vendedora, los tipos de cambio financieros operaron en baja y el Banco Central (BCRA) volvió a vender divisas después de veintidós ruedas consecutivas de compras.La divisa paralela cerró en $950 para la compra y a $995 para la venta y la brecha con el dólar oficial se ubica en 179,7%, debajo de los 200 puntos que había alcanzado esta semana.En la semana había alcanzado un máximo de $1.080, cerca del récord nominal de $1.100 anotado de octubre último.En la bolsa de comercio las cotizaciones financieras operan por debajo de los $ 1.000 y el dólar MEP retrocede un 7%, hasta los $933,8 y el Contado con Liquidación perdió un 1% y opera a $952,9.El dólar MEP cae cerca de $70 y la brecha con el oficial se ubica en 161,17%, mientras que el Contado con Liquidación, quedó con una diferencia respecto del dólar oficial del 166,15%.La baja de las cotizaciones financieras se produce luego de que el gobierno decidiera la extensión del dólar exportador hasta el 10 de diciembre, subiendo al 50% la porción de divisas que se pueden liquidar en el contado con liquidación.La administración saliente también aumentó los impuestos del tipo de cambio que aplican para gastos en el exterior y el valor del dólar turista se acercó a los tipos de cambio financieros.El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva cotizan en $955, mientras que el cripto o dólar Bitcoin cotiza $978,12, según el promedio del mercado.El BCRA cortó hoy una racha de veintidos ruedas consecutivas con compras y vendió hoy US$ 27 millones para atender las necesidades del mercado.La máxima autoridad monetaria tuvo en la semana un saldo positivo de US$ 6 millones y el acumulado del mes llega a los U$S 423 millones de compras netas.El dólar oficial en el Banco Nación, sin los impuestos concluyó la rueda en los $ 373,0, mientras que el promedio en los principales bancos privados de esa cotización fue de $ 375,3.El tipo de cambio mayorista finalizó la semana en $ 357,6, subió $ 3,65, por debajo de los $ 4,0 de aumento registrado en la semana anterior.El dólar futuro para fin de mes cede 45 centavos hasta los $359,95, mientras que para fines de mayo registra la mayor caída de todos los plazos y baja más de $ 100 hasta los $1.240, según las cotizaciones del Matba Rofex.La caída de la cotización registra bajas generalizadas hasta mayo, de cerca del 30%, ante la expectativa del mercado de que en el corto plazo, el nuevo gobierno no impulsará la dolarización en la economía.Luego de mostrar fuertes subas después del balotaje, la posibilidad de una fuerte y brusca devaluación se moderó luego de los trascendidos sobre el equipo económico que acompañará al presidente electo de la Libertad avanza, Javier Milei.La posible designación de Luis Caputo como el próximo ministro de Economía motivó que el mercado analice que pierde fuerza la dolarización, lo que impacta en las expectativas de devaluación.El dólar futuro para fines de noviembre baja 45 centavos hasta los $359,95, a fin de diciembre la divisa cede $13,90 (1,7%) hasta los $785,10.Para enero próximo, el tipo de cambio futuro cae $38 (4,1%) hasta los $900, mientras que para febrero, baja $69,90 (6,6%) a $990, mientras que los contratos para marzo retroceden $65,30 (5,8%) a $1.065.En abril, el tipo de cambio oficial cede $52,10 (4,2%) a $1.178, y para fines de mayo registra la mayor caída de todos los plazos y pierde $108 (8%) hasta los $1.240. .Con esta performance, el mercado espera una caída en el dólar futuro de alrededor del 30% para fines de mayo.