El Banco Central tomó una decisión sobre las tasas de los plazos fijos

En el marco de la transición presidencial, el Directorio del Banco Central (BCRA) descartó la posibilidad de implementar una nueva suba de tasas de política monetaria (incluida la del plazo fijo). Esto se da a 17 días del traspaso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei. ¿Cuáles son las razones y cómo queda el rendimiento del plazo fijo?



El BCRA aumentó, a mediados de octubre, las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo y la Tasa Nominal Anual (TNA) se estableció en el 133%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) quedó en 253% con un rendimiento mensual del 11%. Y, pese a que se contempló modificarlo, finalmente, quedará igual, por el momento. "Van a esperar", según informó una fuente especializada a diario Ámbito Financiero.



Algunos analistas de la City creían que el BCRA decidiría ajustar al alza las tasas antes de la asunción del nuevo mandatario para contener una eventual salida de depósitos hacia el dólar fomentada por la expectativa de un tipo de cambio más alto.



"Al ser Milei el presidente electo, la suba de tasas debería ser suficientemente atractiva como para tomar el riesgo de no dolarizarse ante una devaluación inminente por parte del próximo gobierno y de quedar atrapado en un tipo de "Plan Bonex", aunque el presidente electo sostuvo que no lo hará", señaló el economista Pablo Ferrari.



Lo concreto es que, tras un arduo análisis de la medida por parte del directorio, el BCRA decidió finalmente no subir la tasa. Se esperaba que lo hiciera por entre 700 o 1.000 puntos básicos, para tentar a los ahorristas y cubrir la inflación esperada para noviembre a fin de ayudar a poner un freno a los dólares financieros y al blue, que están subiendo en los últimos días.



Sin embargo, el regulador monetario decidió no hacerlo finalmente. Y es que queda muy poco tiempo de la actual gestión y la inflación de noviembre se ubicó por debajo del rendimiento mensual del plazo fijo tradicional (fue del 8,3% contra 11% de rendimiento).



El próximo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conocerá recién el 12 de diciembre, después del traspaso de mando y habrá que esperar a ver si en ese momento habrá novedades. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó que la inflación de noviembre -que se conocerá el mes próximo- en 11,5%, algo por encima de la tasa del plazo fijo.