Créditos UVA: piden que “bancos ganen menos” y no que “el Estado ponga plata”

La agrupación nacional de Hipotecados UVA aseguró que no reclama que "el Estado ponga plata" para resolver los problemas generados por el incremento en los valores de las cuotas, sino que "los bancos ganen un poco menos", al salir en respuesta de afirmaciones realizadas por el presidente electo, Javier Milei, quien señaló que la solución propuesta "golpearía a los más vulnerables" por la inflación que generaría."No esperábamos otra respuesta (de Milei), porque en la campaña fue muy explícito con su filosofía de pensamiento de 'sálvese quien pueda', pero hay expresiones que son muy fuertes", sostuvo Claudia Pilo, integrante del agrupamiento.La referencia de Pilo fue al concepto expresado por Milei en una entrevista concedida al canal TN, en la que dijo que a los deudores damnificados el Gobierno no le puso "una pistola en la cabeza" para que tomasen un crédito.Por su parte, Paola Gutiérrez, otra integrante de la agrupación, puntualizó que los créditos ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo constituyeron "una política de acceso a la vivienda y el Estado nos tiene que garantizar poder pagar"."Tendremos que ir a la Justicia y presentar miles de demandas, vamos a salir a la calle y defender nuestras casas, porque la vivienda es un derecho constitucional", agregó hoy en declaraciones a Télam.El reclamo de los hipotecados UVA también busca ser visibilizado con una campaña de recolección de firmas lanzada a través de la plataforma de Change.org en junio del año pasado ( http://change.org/ModifiquenCreditosUVAYA ), con más de 48.000 firmas reunidas."Los créditos UVA van avanzando tan rápidamente con la carga de interés que va a llegar un momento va a ser insostenible, aún así cuando el propio banco te prometa que el máximo de sueldo que puede tocar es del 35%, porque eso lo pasan al final de la cuota transformándose en una bola de nieve imposible de parar", plantea William Walter Lupia, uno de los más de 100.000 deudores UVA que hay en todo el país, impulsor de la campaña.En sus declaraciones periodísticas de anoche, el presidente electo, al referirse a quienes tomaron préstamos hipotecarios ajustados por UVA, dijo que "tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés", y que, en todo caso, "hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta".Asimismo, remarcó que al instaurar el sistema en 2016, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri no "les puso una pistola en la cabeza para que los tomen"."Es una metáfora realmente temeraria", comentó Pilo, para quien "es absolutamente vergonzoso para la investidura de un futuro presidente referirse a un tema de esta naturaleza como un 'tuitero'".En ese sentido, indicó que hay unos 105.000 damnificados en todo el país, y que se trata de "familias que fueron por el sueño de la casa propia tras una política de acceso a la vivienda promocionada por el Estado con una publicidad engañosa".En la entrevista televisiva, Milei planteó: "usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y como el resultado es adverso quiere que el resultado lo pague otro. Eso es incorrecto. Si usted tomó una decisión incorrecta, es usted quien se tiene que hacer cargo", sentenció.En ese aspecto, argumentó que el tema en cuestión pasa por "si usted tiene que estar pagando la cuenta de las decisiones de renta de riesgo que tomaron otros individuos"."¿Quién lo paga? ¿El Estado, con emisión de dinero, o sea, impuesto inflacionario que golpea a los más vulnerables?", insistió.Al respecto, Gutiérrez aseguró que Milei está "mal informado" ya que, aseguró, "no se está pidiendo que el Estado ponga plata, hace cinco años pedimos que los bancos ganen un poco menos".Pilo recordó que desde septiembre pasado un proyecto de ley de salvataje a los damnificados de créditos UVA está en comisión en el Senado, y admitió que "no hay tiempo" para su tratamiento en los días que restan para el 10 de diciembre.En cuanto a la posibilidad de que el Congreso apruebe una eventual ley de salvataje, se preguntó: "si Milei dijo que va a vetar la ley de Alquileres, ¿por qué no va a hacer lo mismo con nosotros?"El régimen de Créditos Hipotecarios para la Vivienda ajustados por UVA comenzó a implementarse en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, en base a una experiencia similar implementada en Chile.Como las cuotas de los créditos se ajustan según la inflación, la aceleración del incremento de los precios minoristas a partir del 2018 complicó la situación de parte de los tomadores de esos créditos, que desde entonces reclaman una salida alternativa para poder seguir pagándolos.