Jubilados y pensionados: aumento, bono y aguinaldo, cuándo se cobran $213.000

Economía El Gobierno subió impuestos y el dólar tarjeta pasará a costar 950 pesos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial mediante la publicada en el Boletín Oficial el aumento que recibirán en diciembre los jubilados y pensionados.A través de la Resolución 220 y en concordancia con el aumento del 20,87% anunciado por el Ministerio de Economía, se procederá a la liquidación de los montos correspondientes desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2024, inclusive.Debido a la disposición, el haber mínimo desde diciembre aumenta a $105.712,61. Un aumento que representa un incremento de $18.253,15 (la mínima actual está en $87.459,46).Por su parte, la Ley de Movilidad también aplica a quienes reciben haberes máximos. Según la resolución, el monto que pueden percibir es de hasta $711.345,76.Para poder iniciar el proceso de jubilación, debes cumplir con los siguientes requisitos:: 60 años si sos mujer y 65 años si sos varón.: Debes contar con al menos 30 años de aportes registrados.Es importante tener en cuenta que los requisitos pueden variar según el tipo de trabajo que hayas realizado, por lo que se recomienda verificar los detalles específicos en cada caso.-Ingresa a la plataforma “mi ANSES” con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.-Verifica que todos tus aportes estén registrados seleccionando la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.Si te faltan aportes, debes reunir la documentación que respalde los períodos trabajados, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. Además, deberás completar el formulario 6.18 “Solicitud de prestaciones previsionales”.-Solicita un turno para ser atendido en una oficina de ANSES.-Al asistir al turno, recordá llevar tu Documento Nacional de Identidad (DNI).La ley 26.417 también aplica a las distintas pensiones que existen actualmente:: A partir de diciembre de 2023, el importe de la PBU será de $48.358,70.: A partir de diciembre de 2023, el importe de la PUAM se establece en $84.570,09.-Pensión Universal para el Adulto Mayor-Pensión no Contributiva por Vejez-Pensión no Contributiva por Invalidez-Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os-Pensiones Graciables a cargo de ANSES-Otras Pensiones No ContributivasANSES publicó en su web oficial que junto con el aumento para jubilados y pensionados se agregar un bono extra.que será destinado a 5.5 millones de titulares que perciben el haber mínimo.En consecuencia, una persona jubilada que recibe el haber mínimo verá un ingreso deAquellos jubilados de la mínima tendrán. Este monto es la sumatoria del aumento de haber mínimo, el refuerzo extra y el aguinaldo.Es esencial destacar que aquellos jubilados que accedieron a su jubilación sin recurrir a moratorias ni Plan de Pago de Deuda Previsional, es decir, acreditando 30 años de aportes efectivos, recibirán un complemento. Fuente: (LosAndes)