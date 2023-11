Nissan paraliza la fabricación de pick ups en Córdoba

La planta de Santa Isabel interrumpe la producción de camionetas al menos este jueves y viernes debido a la falta de insumos. Desde la Cámara de Metalúrgicos esperan que con Javier Milei "mejore la situación".



Nissan paralizará la fabricación de pick ups en Córdoba debido al faltante de insumos que desde hace tiempo viene teniendo. Por el momento, la decisión se tomó para este jueves y viernes, mientras que el lunes analizarán cómo sigue la situación.



Gustavo del Boca, titular de la Cámara Metalúrgica de Córdoba, aclaró en declaraciones a Cadena 3 : “Hace tiempo que venimos pregonando por el faltante, pero esto no cambió en absoluto, al contrario, empeora”.



Y agregó: “Esto implica suspensiones, una situación que no queremos. Hoy se visibiliza lo que hace tiempo planteábamos. Los días que quedan de transición se va a agravar”.



Para finalizar, auguró: “Con (Javier) Milei esperamos que mejore”.



De no haber ninguna solución con respecto al faltante de insumos, aclararon que analizarán qué medidas se tomarán desde el próximo lunes.



Nissan había celebrado en octubre la producción de 80.000 unidades de la pick up Frontier en Córdoba, luego de haber cumplido cinco años desde el inicio de sus operaciones en el país, tras efectuar inversiones por unos U$S 730 millones.



“En los últimos cinco años, la Nissan Frontier se abrió paso en tres mercados, a los que exporta el 60% de su producción total”, comunicó la marca en su momento, al hacer referencia a sus envíos a Brasil, Colombia y Chile.



En ese momento, la compañía afirmó que trabajaba para “seguir impulsando la producción nacional de la Nissan Frontier para continuar ganando terreno en un segmento muy competitivo, fundamental para el desarrollo económico del país”.



Los problemas derivados de la política económica del gobierno del Frente de Todos que cesará en sus funciones el 10 de diciembre ya resultan inocultables, pese a los esfuerzos para mantener las líneas en funcionamiento.