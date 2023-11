Los ejes económicos de la gestión de Milei: las diez claves centrales

El presidente electo, Javier Milei, ya dio algunas pistas acerca de cuáles serán los principales ejes de su gestión en materia económica. Estas son las diez claves centrales:En las entrevistas que dio en las últimas 48 horas, el ganador de las elecciones anticipó que "bajar la inflación tarda entre 18 y 24 meses". Y a la vez advirtió que existe riesgo de que se produzca una hiperinflación. "Sabemos que el riesgo de la híper está, y nosotros haremos todos los esfuerzos para evitarlo".Milei anticipó que hará "un ajuste de shock" sobre las cuentas fiscales. “Entre el fiscal y el cuasi fiscal vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PBI”, sostuvo.Uno de los puntos centrales de la próxima gestión será desarmar la bola de Leliqs, las letras que emite el Banco Central para sacar pesos del mercado y que generan un pasivo por $ 25 billones."Voy a desarmar el tema de las Leliqs pero vía una solución de mercado, sin vulnerar derechos", dijo el presidente electo. Y aseguró que no habrá un Plan Bonex, en referencia al programa que se implementó en los 90 y que significó la incautación de depósitos y su cambio por un bono a 10 años.Respecto a la solución para las Leliqs, dijo que están trabajando "en una ingeniería financiera para que sea apetecible por el mercado" para resolverlo de la manera "más rápida posible”.El presidente electo confirmó que planea seguir adelante con su plan de cerrar el Banco Central y de dolarizar, pese a que en las últimas semanas de campaña tanto él como su equipo habían sido más cautos respecto a este tema."Cerrar el Banco Central es una obligación moral. Dolarizar es para sacarse de encima el BCRA. Nosotros proponemos que la moneda sea la que elijan los individuos", señaló.Milei dijo que para avanzar al levantamiento del cepo cambiario primero hay que resolver el tema de las Leliqs.En base a esto en el mercado ven pocas chances de que haya una unificación cambiaria en el corto plazo. Aún, así, el dólar futuro subió más de 20% tras en balotaje en las operaciones a diciembre y ya se ubica en $ 817.También hizo mención a la relación con el Fondo Monetario, en un escenario en el que el actual gobierno incumplió las metas que había pactado con el organismo.Uno de esos incumplimientos se vincula al ajuste del gasto público. El acuerdo establece que la meta de déficit para este año es del 1,9%, pero lo cierto es que en la previa a las elecciones, el ministro Sergio Massa expandió el gasto y ahora se espera que el 2023 cierre con un rojo en torno al 3%."Hace tiempo que venimos conversando con el Fondo", deslizó Milei.Cuando se le preguntó acerca de la obra pública, el presidente electo soltó: “Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado. Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena", señaló.Milei anticipó que su intención es avanzar con la privatización de buena parte de las empresas estatales: en esa lista están YPF, ENARSA, Aysa ,la Televisión Pública, Telam y Radio Nacional, entre otras. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”. Respecto de YPF puntualizó que "va a tardar dos años", ya que primero es necesario "ponerla en valor".Al mismo tiempo, Milei negó que vayan a avanzar sobre los servicios esenciales. "No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud. Lo mejor es siempre subsidiar la demanda, no la oferta, pero algo así no se va a implementar en el corto plazo".Milei confirmó que va a eliminar varios ministerios -Salud, Trabajo, Desarrollo Social, Turismo, Mujeres, entre otros- y que va a consolidar áreas en superministerios, como el de Infraestructura, que estará a cargo de Guillermo Ferraro, y reunirá las competencias de Transporte, Energía, Obras Públicas, Minería y Comunicaciones-.Algo similar ocurrirá con el de Capital Humano, con Sandra Petovello, al frente, para ocuparse de Educación,Trabajo, Salud y Desarrollo Social,Lo que aún no precisó es quién será el ministro de Economía. El nombre de Federico Sturzenegger sigue sonando fuerte, pero Milei dijo que recién lo confirmará el 10 de diciembre.El mandatario electo confirmó su intención de terminar con la ley de alquileres. "La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda", anunció.