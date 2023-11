Milei dio precisiones económicas: qué pasará con Ganancias y el Compre sin IVA

Las 15 definiciones de Milei sobre ajuste fiscal, obra pública, Banco Central, jubilados y tarifas

El presidente electo Javier Milei aseguró hoy que la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la reducción del IVA que implementó Sergio Massa se mantendrán durante su gobierno."Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Nosotros, pero vamos a ajustar más el gasto público en otro lado", resaltó Milei.. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Bueno, esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política.".Al respecto, adelantó que "Luis Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas, es alguien que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario que tenemos y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problema de las Leliqs y terminar con el cepo”."Es alguien que está en condiciones de resolver eso. Para cerrar el tema dólar", valuó.Sobre su Gabinete confirmó a Diana Mondino como canciller y a Guillermo Francos al frente del Ministerio del Interior, mientras que por Emilio Ocampo al frente del Banco Central dijo que "depende de él"."A mí me gusta mucho la propuesta que tiene Emilio Ocampo para el Banco Central, pero hay que ver si la situación de mercado permite instrumentar una solución como la que plantea y si está dispuesto a instrumentar una operación que no sea la que él tenía planeada originalmente. Es decisión de Emilio", subrayó el presidente electo.Milei insistió en que durante su gobierno no habrá obra pública y señaló que las que avancen serán realizadas por el sector privado."Si no hay nadie en el sector privado que la quiera hacer, significa que esa obra no tenía sentido desde el punto de vista económico y alguien va a tener que explicar por qué se estaba haciendo una obra que nadie quiera hacer", resaltó el mandatario electo.En ese marco, apuntó duro contra la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a la que llamó "Cámara Argentina de la Corrupción"."La Cámara Argentina de la Corrupción es parte del problema", subrayó.