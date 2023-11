Supermercadistas sostienen que sus precios "dependen de los proveedores"

En respuesta a la reciente remarcación con subas de hasta el 50%, la Red de Supermercados Argentinos, integradas por la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, publicó un comunicado llamando a los a los formadores de precios que respeten los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional para evitar incrementos excesivos en productos de consumo masivo.



"Considerando la situación actual en la que se registran fuertes aumentos de precios, los integrantes de la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios destacamos la necesidad de proceder con extrema prudencia", dice el texto difundido a través de las redes sociales y distintos canales.



A través del documento, los supermercados indicaron que "no podemos perder de vista que, en definitiva, los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos".



Sostuvieron que los supermercadistas "no son formadores de precios" sino que dependen "total y exclusivamente" de los precios que fijan los proveedores, a quienes pidieron respetar las pautas fijadas con el Gobierno.



"Lamentablemente nos veremos obligados a no recibir aquellos productos cuyos precios excedan los límites de los aumentos establecidos por la Secretaría de Comercio de la Nación, en defensa de los bolsillos de nuestros clientes", indica el comunicado.



Por último, el texto reconoce la incertidumbre que genera la transición entre el gobierno saliente y entrante y señala que desde el sector seguirán trabajando junto a toda la cadena pensando en "la gente que necesita los productos que les ofrecemos".