Monotributo, créditos ANSeS, Compre sin IVA y otros temas a resolver por Milei

El pago del componente impositivo de la cuota del Monotributo está suspendido, con el compromiso que asumió Sergio Massa de condonar esa deuda durante 2024. El nuevo Gobierno deberá decidir si se mantiene o no esa deuda y si fijará nuevos plazos para cancelarla, con o sin recargos.El organismo previsional está otorgando turnos a jubilados y trabajadores para recibir esos préstamos a tasa subsidiada que ya se extienden a diciembre. ¿Se mantendrán esos créditos? ¿Se respetarán los turnos otorgados más allá del 10 de diciembre?La devolución del IVA a las compras con tarjeta de débito para un amplio sector de jubilados, pensionados, trabajadores e informales con el tope de $ 18.800 vence en diciembre. En el Congreso, el proyecto de ley para extenderlo el próximo año tiene media sanción de Diputados. Javier Milei, ¿prorrogará por decreto la devolución del IVA? ¿El Senado lo aprobará antes del 10 de diciembre, con visto bueno de Milei?En diciembre debería reunirse el Consejo del Salario Mínimo para fijar los nuevos valores para los primeros meses de 2024. ¿Será convocado por el Ministerio de Trabajo o el Ministerio que lo absorba?En septiembre, el Consejo del Salario Mínimo fijó los aumentos del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) para los meses de octubre ($ 132.000), noviembre ($ 146.000) y diciembre ($ 156.000).Además de lo salarial, el Salario Mínimo pasó a ser una referencia clave en la economía. A tal punto que una decena de variables económicas y sociales depende de ese mínimo, incrementando las decisiones y los factores que debe tomar en cuenta el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.Por ejemplo, el salario mínimo impacta en los programas “Potenciar Trabajo” (más de un millón de personas) que cobran la mitad del salario mínimo. El piso salarial de Ganancias se fijó en 15 SMVM de octubre ($ 1.980.000). ¿Se mantendrán esa vinculación entre el SMVM y el piso salarial de Ganancias? Además, para el primer semestre de 2024 ese piso salarial se ajusta por el valor que alcance en enero. En consecuencia, si en enero no se ajusta el SMVM el piso salarial de Ganancias continuará en $ 1.980.000 hasta julio y por la propia inflación empleados en relación de dependencia que quedaron exentos de Ganancias pasarán a estar incluidos en el impuesto.En diciembre, vence el congelamiento de las cuotas de la medicina privada para las personas o grupo familiar que tienen ingresos inferiores a los $ 2 millones mensuales. Si no se prorrogan esas cuotas que quedaron suspendidas deberían actualizarse por el Índice de Costos de Salud o el 90% del RIPTE de octubre, noviembre y diciembre, lo que podría llevar a un ajuste de más del 35% para los 300.000 titulares o más incluyendo el grupo familiar que obtuvieron ese beneficio.