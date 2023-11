Aduana detectó subfacturación en importaciones de insumos provenientes de EEUU

De acuerdo con el comunicado de la Aduana, se trata de la firma Amcor Specialty Cartons Argentina S.A, que se dedica a la producción de packaging para alimentos, y "registró en Argentina sus importaciones de insumos con diferencias en los precios declarados de hasta el 73% en siete oportunidades".



Así, agentes especializados del organismo detectaron la maniobra luego de una investigación en el marco del intercambio de datos con Estados Unidos.



Al respecto, desde la DGA comunicaron que "los responsables de haber presentado documentación apócrifa podrían recibir una pena de hasta ocho años de prisión, por el delito de contrabando".



Además, si bien la investigación sobre las operaciones de la firma entre 2018 y 2023 continúa, la Aduana reportó que pretende aplicar multas en los términos del artículo 876 inc. c) del Código Aduanero.



"El personal de la Aduana advirtió anomalías al fiscalizar las importaciones de Amcor Specialty Cartons Argentina S.A, por lo que el organismo procedió a solicitar información a EE.UU, y se constató que la mercadería declarada era la misma, pero los valores registrados en el país norteamericano eran muy superiores a los declarados en la importación en nuestro país", completaron.



Asimismo, precisaron que se detectaron "diferencias de entre 71,75% y 73,02%, no existiendo ninguna razón de índole comercial que las justificara, ya que se trataba de transacciones comerciales internacionales directas entre el vendedor (el exportador radicado en EE.UU.) y el comprador (el importador radicado en la Argentina)".