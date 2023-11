El precio de la soja subió por el aumento del dólar exportador

El aumento del llamado dólar agro hizo que subiera la cotización de la soja en el mercado local que pasó de los $195.000 del viernes a $215.000 este martes, un 15% de aumento.



La actualización del Programa de Incremento Exportador (PIE) dispuesta por el gobierno nacional permite liquidar un 50% de las divisas provenientes de las ventas de soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo en el Mercado Único Libre de Cambios (MCL) y un 50% en Contado con Liquidación (CCL).



De esa manera, el valor de la divisa para esas operaciones subió a más de $600 acortando la brecha con el dólar oficial ($350) y mejorando las condiciones comerciales respecto de los $500 por dólar que se ofrecían en la versión anterior del esquema.



En Argentina queda poca soja por vender, las estimaciones hablan de entre 5-6 millones de toneladas, y sobra incertidumbre en el mercado, con lo cual no se espera que haya muchos negocios. En este escenario, el cambio de reglas anunciado por el Gobierno impulsó al alza las cotizaciones de la oleaginosa a nivel local.



Ya comenzó la siembra de la nueva campaña y se espera que se implanten más de 17 millones de hectáreas tras las lluvias que le dieron alivio a los productores. Y se prevén más de 50 millones de toneladas.



La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que los ingresos por las exportaciones netas del complejo sojero alcanzarán los US$ 18.000 millones en 2024, un 125% que lo que se obtendría al cierre de este año.



Por otra parte, la sequía en el norte y los excesos de lluvias en el sur de Brasil, el principal productor de la oleaginosa del mundo, presionaron hacia arriba al precio internacional del poroto en Chicago, ante el temor de fuertes recortes en sus cosechas.





En tanto, el maíz finalizó el miércoles en Rosario en $105.000 la tonelada contra los $95.000 del 17 de noviembre, empujado por el nuevo dólar agro. El FAS teórico llegó a USD 178 la tonelada que a un dólar agro de $606 daría $107.868 $ por tonelada y a valor oficial (353 $/USD), unos USD 305. El viernes, la cotización en Chicago fue de USD 200 para diciembre, USD 195 marzo, USD 190 mayo y USD 180 para julio. Hoy el maíz cerró en USD 185,03; USD 192,51; USD 196,84; y USD 517,55, respectivamente. Los contratos de maíz mostraron leves ganancias, sostenidos por el alza de la soja y la preocupación por la reducción de las plantaciones en Brasil como consecuencia de las malas condiciones climáticas. Por otra parte, el USDA informó ayer que la cosecha de maíz estadounidense se había completado en un 93% al domingo.



El trigo pasó de los $105.000 por tonelada a $120.000 este martes en Rosario. En tanto, cobertura de posiciones cortas y compras de oportunidad dieron sostén al trigo que también cerró con un aumento del 2,11% luego de cinco sesiones a la baja en Chicago, finalizando en USD 203, 93. No obstante, la holgada oferta mundial y la escasa demanda de exportación estadounidense limitaron las ganancias. Por su parte, el USDA elevó su calificación de condición de los cultivos de trigo de invierno de Estados Unidos al 48% de bueno a excelente, el más alto para esta época del año desde 2019, a la vez que advirtió que el domingo previo el 95% del cultivo ya se encontraba sembrado.