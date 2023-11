Cronograma: quiénes cobran prestaciones de Anses durante esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia, tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, la cuarta semana de pagos correspondiente al penúltimo mes del año. El organismo previsional abonará en los próximos días las jubilaciones que no superan la mínima, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Seguro de Desempleo. Además, continúa con el pago de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y abre el calendario de pagos de las jubilaciones superiores.



En noviembre, las jubilaciones y pensiones mínimas reciben un bono adicional que se repartirá solo entre quienes reciban los haberes más bajos. Este refuerzo de $37.000 ya se entregó en dos ocasiones antes, durante los meses de septiembre y octubre.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 7: 21 de noviembre

DNI terminados en 8: 22 de noviembre

DNI terminados en 9: 23 de noviembre



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre



Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 7: 21 de noviembre

DNI terminados en 8: 22 de noviembre

DNI terminados en 9: 23 de noviembre



Asignación por Embarazo

DNI terminados en 6: 21 de noviembre

DNI terminados en 7: 22 de noviembre

DNI terminados en 8: 23 de noviembre

DNI terminados en 9: 24 de noviembre



Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 6 de noviembre al 12 de diciembre



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 9 de noviembre al 12 de diciembre



Seguro de Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre