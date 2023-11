Fin de semana largo: se movilizaron 910 mil turistas por todo el país

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que el total de turistas gastó $43.377,7 millones en las ciudades que forman parte del circuito nacional, un 69,9% más que en el mismo fin de semana largo del año pasado, un incremento que por ser menor a la inflación representó una caída del 32,3% en términos reales.



"Hubo muchas cancelaciones de viajes desde octubre, tras conocerse que habría balotaje", agregó CAME, aunque señaló que "el resultado fue muy dispar entre localidades", destacándose que "en muchas ciudades de la Patagonia y Cuyo, unos 130 mil turistas internacionales, en total, colmaron las plazas hoteleras y para-hoteleras".



Asimismo, en la Ciudad de Buenos Aires, "se pudo observar la presencia de visitantes extranjeros en bares, centros comerciales, y espacios públicos", rescató.



Por el balotaje, explicó, "el turista nacional cortó su fin de semana en dos", con algunos que "se movilizaron de viernes a domingo, y en algunos casos incluso desde el jueves", mientras que otros "votaron temprano el domingo y viajaron a disfrutar hasta el lunes".



Por otra parte, la Confederación señaló que "no faltó el 'turista electoral'", en alusión a quien "se trasladó a votar a la ciudad donde tiene su domicilio y permaneció hasta hoy lunes", alojándose en general "en casas propias, de familiares o amigos, sin ocupar plazas hoteleras".



Los turistas gastaron, en promedio, $29.065 diarios cada uno y la estadía media fue 1,64 días, con buenas condiciones meteorológicas.



Por último, el reporte de CAME señaló que "en lo que va del año ya van 9 fines de semana largos" en los que viajaron "14,2 millones de turistas y gastaron $601 mil millones".