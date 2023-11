Economista entrerriano avizoró que las políticas de Milei serán “pro-mercado”

Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina. Elonce consultó al economista del Consejo Empresario de Entre Ríos, Santiago Henderson, quien brindó un pantallazo de las posibles implicancias que tendrá el gobierno electo de La Libertad Avanza.



“La dolarización será un proceso que llevará un tiempo”, sostuvo a Elonce el economista del Consejo Empresario de Entre Ríos, Santiago Henderson. Es que esa era una de las principales propuestas de Javier Milei durante su campaña a la Presidencia. “Milei siempre habló de una libre competencia de monedas”, por lo cual, el analista consideró que, “en el corto tiempo, intentará una recuperación del peso, es decir, tratar de apaciguar el crecimiento de la inflación, para después empezar a sanear las cuentas públicas: la sobre-emisión monetaria que está generando esta inflación y luego tomar estas medidas”.



Asimismo, el economista destacó que el Presidente electo, en su discurso, habló de “recuperar el Banco Central y no, dinamitarlo, como había expresado en campaña”. “Fue un discurso más tranquilo y muy cuidado en los términos que utilizó”, mencionó en relación a las palabras del libertario.



Pero para analizar las repercusiones tras el triunfo de La Libertad Avanza, Henderson se mostró a la espera de las reacciones de los mercados. De igual manera, en relación al mercado estadounidense, comentó que “hay optimismo porque muchas acciones, como YPF, están creciendo arriba del 20% en dólares, lo que demuestra, en principio, un acompañamiento de los mercados”.



Asimismo, el economista consultado por Elonce estimó que el nuevo gobierno libertario “revisará partidas de gastos que se superponen con gastos de provincias y municipios, para recuperar equilibrio fiscal”. Y continuó: “Una vez que se saneen las cuentas públicas, eso permitirá que no se pueda emitir para financiar el déficit, que es la única herramienta que tiene el gobierno actual, porque no tiene posibilidad de acceder a deudas; y el sector privado, con la presión impositiva, ya no puede soportar más impuestos, que es la otra forma de financiar el gasto”.



“En campaña, Milei habló de una posible privatización de YPF, que considero es una cuestión que hizo que sus acciones subieran mucho hoy en los mercados”, expuso y avizoró que el libertario “implementará políticas más pro-mercado”. En ese sentido, analizó: “Las empresas del sector privado no soportan más impuestos de los que ya tienen, porque atraviesan un ahogo impositivo, con lo cual, habrá que revisar esa presión impositiva”.



Para Henderson, los desafíos de Milei serán “recuperar la parte fiscal y financiera a nivel gobierno, la inflación oculta -porque hay precios acordados que en estos días se tienen que renegociar-, la deuda y el desequilibrio en el Banco Central”.



“El cepo, el control sobre el tipo de cambio, no se liberará rápidamente, sino que implementarán políticas para recuperar confianza en la moneda local, lo que hará que se equilibre el tipo de cambio”, sostuvo el economista consultado por Elonce.



Y estimó que “primará el diálogo político entre el gobierno electo y el saliente para amortiguar y que no se destape una olla a presión que puede generar mucho problema social, sobre todo porque diciembre es una fecha conflictiva”. “Habrá que mejorar y fortalecer el diálogo político”, destacó Hermeson y mencionó la figura de Guillermo Francos, “quien tiene muy buena relación con todas las fuerzas políticas para que sea un buen cambio y en paz”.



En relación a la política económica de Massa, Henderson expuso que “las medidas de los últimos días, que no fueron consensuadas, pueden llegar a mostrar sus efectos en las próximas semanas o meses, porque la reducción del IVA para los alimentos puede ayudar muchísimo a las familias, pero después repercute en la coparticipación de las provincias; así también el impuesto a las ganancias libera muchísimo poder adquisitivo de las familias, pero después impacta en la recaudación de las provincias que ven reducidos sus recursos”. “No son medidas malas, pero generan efectos en distintas partes de la economía que habrá que analizar cómo afectan a las otras variables”, expuso al respecto. (Elonce)