Hubo crecimiento récord de trabajo registrado en Economía del Conocimiento

La cantidad de puestos de trabajo formales en la industria de la Economía del Conocimiento registró durante el primer semestre del corriente año un crecimiento récord.



Con un total de 486 mil puestos de trabajo, entre enero y junio pasado el sector marcó un incremento de 5,9% con respecto al mismo periodo de 2022.



En este contexto, representantes institucionales y empresariales analizan la situación actual del sector y el empleo en la industria IT.



"En el primer semestre de 2023 el total de empleo formal de la economía del conocimiento totalizó 486.000 puestos (5,9%), alcanzando nuevamente un máximo histórico. Este valor representa el 7,4% del total del empleo privado nacional", destacó el último informe elaborado por Argencon, la cámara que agrupa a las empresas del sector.



El secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Leonardo Di Pietro resaltó -en diálogo con Télam- el impacto



que tiene el sector de la Economía del Conocimiento (EC) en la creación de empleos de calidad, donde los más demandados son los trabajadores calificados.



"En los últimos años, la EC argentina mostró un crecimiento no solo en el empleo sino también de inversiones extranjeras y el aumento en las exportaciones de servicios basados en conocimiento. Estos empleos no solo ofrecen remuneraciones competitivas sino que también impulsan la diversificación y resiliencia del mercado laboral, lo que contribuye a una economía más variada y menos susceptible a las fluctuaciones del comercio internacional", dijo el funcionario.



De esta forma, se refirió a los beneficios que implica contratar mano de obra argentina en la industria IT, en comparación con otros países.



"El valor de estos trabajadores se basa en una educación de alta calidad proporcionada por universidades y centros técnicos destacados, que ofrecen programas avanzados y establecen una base sólida de conocimientos técnicos y de idiomas, donde se distinguen por su habilidad para abordar y resolver problemas complejos de forma creativa y eficiente en contextos globales", agregó Di Piertro.



Por su parte, el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea, dijo que este sector es -en términos económicos- uno de los cinco principales exportadores de la Argentina, lo que significa movilizar dólares y trabajos calificados.



Durante el primer semestre del año, los servicios más demandados fueron los informáticos (programación, el soporte técnico, la administración de redes, la seguridad informática, etc) y los profesionales (consultoría, contabilidad, marketing, ingeniería) que experimentaron los mayores crecimientos en términos laborales de 10,5% y 3,4%, respectivamente.



Por consiguiente, Mocorrea explicó que este aumento en el empleo del sector, se debe a la dinámica del sector en el comercio mundial.



"El agro, la minería y la economía del conocimiento son tres motores de exportación de la Argentina que se mueven en función del mundo y de un mercado de más de 3 trillones de dólares, que aumenta un 50% más el flujo de comercio mundial. Por lo que, sin dudas esta industria potencia las exportaciones de servicios y empleo", aseguró.



Enfatizó también que "la EC tiene un rol central para el mercado local" ya que impacta no solo en las empresas internacionales que invierten en el país sino fundamentalmente refuerza las empresas nacionales.



En este sentido, destacó la necesidad de continuar potenciando la industria nacional "ordenando la macroeconomía para conectarse con el mundo", como también crear alianzas estratégicas entre el sector privado y público.



"Consideramos que se tiene que dar una fuerte alianza entre el sector privado y el sector público ya que la competencia no es entre empresas sino contra el mundo porque Argentina compite por el talento de la gente. Además, deben impulsarse políticas públicas que incentiven estos vínculos", señaló.



Otra directiva del sector, la líder de la empresa multinacional EY GDS Argentina, Verónica Asla, resaltó las cualidades diferenciales de la mano de obra argentina en el ámbito de los servicios profesionales.



"Los servicios ejecutados desde Argentina son reconocidos como 'best in class' debido a los equipos expertos en las últimas tecnologías, su sólida capacidad de gestión, su integración cultural y su buen nivel de idiomas, especialmente el inglés", sostuvo en dialogo con Télam.



De cara al corto y mediano plazo, Asla enfatizó en la importancia de estabilizar la macroeconomía ya que en un rubro global como éste, "la planificación a largo plazo y las condiciones de negocios desempeñan un papel fundamental".



Para lograrlo, señaló la necesidad de eliminar la brecha cambiaria, "que genera empleo no registrado", así como los impuestos adicionales a los bienes importados de tecnología.



A esto se suma la necesidad de desarrollar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y posicionen al sector como estratégico a nivel global, "fomentando el desarrollo del talento en el ámbito educativo y programas de primer empleo", finalizó Asla.