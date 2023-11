SanCor busca “nuevas propuestas” para impulsar su producción

Así lo informó la cooperativa a través de un comunicado, en el que recuerda que “el miércoles 15 de noviembre finalizó el plazo para implementar la iniciativa para afianzar la actividad productiva y comercial de SanCor Cooperativas Unidas Limitada a través de un fideicomiso”.Se trata de fideicomiso de Administración SanCor Capital, que la cooperativa firmó en 2022 con tres empresarios interesados en ingresar al negocio mediante un aporte de capital y créditos bancarios, que finalmente no se produjeron.“Esa herramienta proponía la integración de diversos activos por parte de SanCor y el aporte de capital y capacidad de gestión desde un grupo de empresarios interesados”, recordó la cooperativa con sede en la localidad santafesina de Sunchales.Pero, explicó en el comunicado, “lamentablemente, por distintos motivos, los objetivos no se alcanzaron en los plazos que, de común acuerdo, fueran establecidos entre las partes”.“SanCor abre ahora un espacio para avanzar en nuevas iniciativas y propuestas”, señaló la láctea en la comunicación oficial, aunque no brindó mayores detalles acerca de posibles inversores o acuerdos financieros.“Será con interlocutores dispuestos a trabajar de manera creativa y colaborativa, atendiendo las particularidades del negocio lechero y las necesidades de los productores asociados, de los empleados y de todos los allegados a la Cooperativa”. Añadió SanCor.La decisión de la cooperativa láctea de iniciar nuevas negociaciones y dejar atrás el fideicomiso, se produce en medio de una disputa con el sindicato del sector, Atilra, que había acercado a los inversores.El gremio realizó una serie de medidas de fuerza en las últimas semanas y su secretario general, Héctor Ponce, afirmó que la cooperativa adeuda unos $3.000 millones en materia de aportes laborales.Finalmente, SanCor comunico que “como siempre, aspiramos a que las propuestas y el diálogo con los legítimos interesados sean los vehículos para generar encuentros y soluciones y así poder encarar los desafíos que el nuevo escenario proponga, con la mejor predisposición”.