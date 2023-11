Estacioneros desmienten “noticia falsa” sobre aumento de combustible

Foto 1/2 Foto 2/2

Los expendedores de combustibles emitieron, a través de la Cámara CECHA, un comunicado cuyo texto "desmiente enfáticamente una información falsa que está circulando en redes sociales y que hace mención a un supuesto acuerdo con el Gobierno nacional sobre hipotéticos aumentos en el precio de los combustibles a partir del 20 de noviembre de 2023".



"Estamos ante una fake news en la que se falsifica nuestro logo y la firma de nuestras autoridades. Resulta por demás impropio y falaz que, en la víspera de un proceso electoral, se introduzcan noticias falsas como ésta, que pretenden generar inquietud en la población", puntualizó la Cámara empresaria.



"Desconocemos el origen y propósito de la circulación de esta información pero queremos dejar en claro que es completamente ajena a la institucionalidad con la que se maneja nuestro sector", indicó la CECHA.



Desde la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (CECAER), su gerente, Aníbal López, indicó a Elonce que “efectivamente fue un fake news que comenzó a circular el 15 de noviembre con la firma y el logo de CECHA, el cual fue desmentido de inmediato”.



“Tenemos que aclarar bien que el Gobierno no acuerda con CECHA ni ha acordado ninguna clase de incremento de combustible. Los acuerdos el Gobierno los hace directamente con las petroleras, que, si bien están pidiendo un ajuste, tampoco es del 100 por ciento. Sí es probable que haya ajustes de precios, como va a haber en todo, porque venimos de una inflación que no va a parar de golpe”, afirmó.



En este sentido, remarcó que “ni las estaciones de servicio ni las cámaras son formadoras del precio del combustible, eso lo forma el Estado a través de su principal petrolera que es YPF y luego siguen las otras petroleras que hay en el país”.



Sobre la falsificación del comunicado, López entendió que “es una copia que es muy fácil de hacer, se toma cualquier otro documento emitido con anterioridad y cualquiera lo puede armar a su gusto y paladar. Esto genera malestar, una visión negativa de todo el sector y no tiene que ser así porque nos hace desconfiar de todo y ya no sabemos qué noticia es verdadera y cuál es falsa, y en este caso, esa es totalmente falsa y hasta desconocemos en qué dirección va”.



Finalmente, López dio cuenta que la situación actual de las estaciones de servicio en la provincia “es bastante buena porque todavía se mantienen los cupos de los combustibles y el abastecimiento está solucionado en un 80, un 90 por ciento. Hay que tener tranquilidad y esperar que todo salga bien. Este domingo tenemos que tener una fiesta y no ser una guerra”. Elonce.com