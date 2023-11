Presentan monstruosa máquina que puede sembrar, cosechar, fertilizar y fumigar

La Agritechnica, es la exposición de maquinaria agrícola más destacada a nivel global, donde se muestran diferentes prototipos, tecnologías, innovaciones, y mejoras de los equipos que se usan en el campo. Por estos días la exposición de Alemania es además un punto de reunión mundial de desarrolladores, ingenieros e industriales que se motivan en otras ideas para mejorar lo que fabrican.En esta edición y como resultado de mucho trabajo mancomunado entre ingenieros de todo el mundo, se presentó la Nexat, una plataforma multifunción que “parece un transformer” y deslumbró a Bichos de Campo durante una recorrida a la exposición en Hannover, Alemania.La Nexat es difícil de encasillar en las categorías de maquinaria agrícola que conocemos, porque no es ni sembradora, ni cosechadora, ni fertilizadora, ni tractor, ni pulverizadora, sino que es todo junto. Por eso podemos titular que llegó la hora de la multiprocesadora en el campo.La máquina está basada en una plataforma que emula un chasis, un bastidor con una cabina para el operador y cuanta con dos motores de 1.000 HP. A esa estructura, se le puede adaptar el módulo de cosechadora, el de fumigación, el de labranza, o el de fertilización, según lo que se quiera hacer ese día.De acuerdo a lo que se dice por los pasillos de la muestra, y particularmente en boca de los argentinos que la descubren, esto plantearía una nueva forma de producir granos, ya que, con el mismo bastidor, el Nexat, es posible adaptar todos esos módulos “como si fuera un mecano”.Según los fabricantes, es muy fácil el cambio de la sembradora a la cosechadora o al fumigador. Es bastante sencillo esa modificación gracias a un “acople rápido” que plantea que esa solución quede directamente en manos del productor.Entre las bondades que los ingenieros mencionan a la hora de explicar el Nexat figura que “reducís personas (operadores), reducís litros de gasoil consumidos por hectárea, y la máquina hace que vos, en general, seas más eficiente todo el uso de la máquina”.Otra curiosidad es que las ruedas de este equipo están movidas por motores eléctricos. Uno de los motores alimenta un generador de corriente continua y luego cada rueda tiene un motor eléctrico. El otro motor central sirve para mover el implemento que se le vaya a colocar, ya sea transmitiendo potencia mecánica a través de una polea, o potencia hidráulica a través de la bomba y sus correspondientes.La Argentina no es ajena de este particular desarrollo, mostrando una vez más la capacidad que tienen los industriales argentinos de desarrollar equipos para el campo, y reafirmando que en metalmecánica agrícola es difícil superar a la producción local.Sucede que el cabezal con el que cuenta este nuevo paradigma de maquinaria para cosechar girasol tiene origen en nuestro país, dado que lo provee desde Córdoba una empresa pyme familiar, de las tantas que hacen buenos equipos a nivel local. La que puso su logo en la maquinaria que todos miran en Agritechnica es la firma Franco Fabril, quien diseñó y fabricó el cabezal girasolero.En diálogo con, Darío Franco, de la empresa familiar de Arias que ahora se luce en Alemania, recalcó: “Para nosotros como empresa argentina fue un desarrollo y una apuesta importante, porque somos una pyme pequeña. No tenemos un supergrupo de ingenieros. Somos 130 empleados, pero en desarrollo somos 4 y se puso mucho esfuerzo, como hacen todas las pymes argentinas. Nos salió bastante bien, muy bien diría yo, pero fue un esfuerzo de toda la gente de Franco Fabril para poder cumplir y satisfacer las necesidades de todos estos ingenieros alemanes, que sinceramente trabajamos a la par y valoraron mucho nuestro esfuerzo”.El orgulloso representante del complejo industrial argentino, que ahora ve reconocido su trabajo en una feria de relevancia global, subrayó: “Para Franco Fabril estar en Agritechnica es mucho esfuerzo, estar en el pabellón, en las paredes del stand de Nexat con nuestro nombre es un orgullo y dice de alguna manera qué clase de empresa somos, o qué capacidad tenemos todos los argentinos para hacer cosas”.“Para nosotros fue un trabajo muy bueno que nos hizo crecer. Aprendimos mucho y eso es lo que sirve, amén de la cuestión económica, o la presencia en la feria, lo que nos queda es el conocimiento que logramos con esto. La forma de trabajar y pensar lo que nos aportó este proyecto, no hay dinero que lo pueda pagar a eso”, cerró.Franco contó que el cabezal argentino de la Nexat llevó dos años de trabajo ´desde que llegó el pedido de los ingenieros alemanes: “Lo construimos durante este año, pero estuvimos trabajando en ingeniería el año pasado. Trabajamos juntos este año, compartiendo los diseños. Es básicamente el mismo cabezal que usamos en Argentina, que al tener un ancho un poco más grande que lo normal de nuestro país, hubo que hacerle algunas modificaciones en la parte del entregador, del sinfín y esas cosas, aparte de construir una nueva plataforma que soporte ese ancho de corte”.El orgullo de Franco no es menor, dado que Nexat utiliza tres cabezales distintos, de acuerdo al grano que se disponga a cosechar: “Hay tres empresas en el mundo que Nexat convocó para que le hiciéramos la provisión de cabezales. El cabezal de cereal es de MacDon, que sirve para trigo, cebada, centeno, colza, soja. Después está el maicero, el recolector de maíz es de Geringoff, de Alemania. Y el cabezal de girasol es el nuestro, el Franco Fabril de Argentina”.Nexat ya se probó y llegó a cosechar a una velocidad de 13 kilómetros por hora, logrando hacer más de 10 hectáreas por hora. “Este producto busca atender a todos los mercados, pequeños y grandes productores. Si bien se adapta mejor a extensiones un poco más grandes, al plantear una solución económica y rentable, necesita algo menos de personal que lo normal para atender a tantas cosechadoras, tractores, fumigadores, diferentes equipos autónomos. Va a llevar tiempo, pero todos los productores agropecuarios, medianos o grandes, lo van a tener que implementar”, analizó el fabricante del cabezal.Desarrollada por la empresa Kalverkamp, la sigla Nexat significa “Next Generation Agricultural Technology”. Siguiendo este concepto, Franco cree que al principio va a ser un poco dificultoso expandir el uso de este tipo de equipos “porque obviamente esto plantea un cambio de tecnología, un cambio de forma de hacer las cosas”. Además, supuso que esta irrupción “va a plantear la obsolescencia de un montón de equipos, de cabezales, de cosechadoras, de tractores, aunque obviamente va a ser difícil de reemplazar en el corto tiempo”. Fuente: (Bichos de Campo)