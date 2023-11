Suba de tasas: cómo ganar $4.500 por semana sin invertir en un Plazo Fijo

El pasado 12 de octubre, el Banco Central confirmó un aumento en la tasa de interés para los depósitos a Plazo Fijo, que los llevó al 133% (11% tasa efectiva mensual), y desde entonces no se han informado nuevas modificaciones, pero existen otras inversiones que sí aumentan, y tienen relación directa con lo que pasa en los mercados: los Fondos Comunes de Inversión de las billeteras virtuales que ya superan el 100% anual.Tal es el caso del dinero invertido en cuenta de Mercado Pago, que permite obtener rendimientos estimados en el 104%.De esta manera, si invirtiéramos un salario promedio, que con el dato de Evaluecon, a octubre de este año, alcanzó los $227.000 (sector público, sector privado formal e informal), en 7 días obtendríamos una ganancia de $4.566, en esa billetera virtual.Además, por no ser un Plazo Fijo, sino un Fondo Común de Inversión, el dinero puede usarse en cualquier momento, completo, o en partes, y lo que quede en la billetera seguirá generando ganancias.Mercado Pago tiene una aplicación que permite estimar cuánto dinero se ganaría con cualquier inversión, y permite hacer cálculos como el anterior, pero no necesariamente es la que más rendimientos ofrece.De hecho, el CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, aprovechó los rendimientos de su aplicación de pago del último mes, para publicar un gráfico asegurando que resultó ser la más conveniente, con un 8,29% (en octubre).Las cuentas remuneradas explican por qué cada vez más argentinos abren “cuentas de pago”. De hecho, de acuerdo con los datos que brinda el Banco Central, la cantidad de personas que poseen tanto cuentas bancarias como cuentas de pago trepó de 18,3 millones en diciembre de 2022 a 20,1 millones en junio de 2023, lo que representó más del 55% de la población adulta. Esta tendencia evidenciaría el aprovechamiento por parte de las personas de las oportunidades que brinda el sistema de acceder a una multiplicidad de servicios financieros interoperables.Asimismo, la cantidad de plazos fijos en pesos de personas humanas se ubicó en 8,2 unidades cada 100 cuentas bancarias, alcanzando el punto más alto en los últimos 4 años. Esta métrica creció 45% entre junio de 2022 y de 2023. Este crecimiento también se refleja en una mayor participación de los plazos fijos en moneda nacional en los saldos totales de los productos de ahorro e inversión, la cual pasó de 37% en junio de 2022 a 43% en junio de 2023. Fuente: (LosAndes)