El dólar blue trepó y cerró a $970: también subió el oficial que llegó a $368,50

Cuánto sube el dólar blue en el año

El dólar blue cerró a $920 para la compra y a $970 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City, en una rueda en la que retornó el ajuste diario del tipo de cambio oficial, tal como estaba previsto, y en la recta final hacia el balotaje.El dólar informal avanzó $45 hasta los $970, luego de tocar promediando la jornada los $1.000, luego del descongelamiento del tipo de cambio oficial y la vuelta del crawling peg. Así, la brecha del dólar paralelo con el dólar oficial se ubicó en el 174,8%.El paralelo había trepado $70 entre jueves y viernes pasados, pero luego cedió $35 el lunes y se mantuvo sin cambios el martes.Tras el inicio de las minidevaluaciones diarias, que este mes llegará al 3%, el dólar oficial, sin impuestos, subió $3,05 a $353,05 y cotiza te por encima del precio que venía manteniendo desde agosto.El tipo de cambio oficial cerró en el Banco Nación a $ 368,5 y entre los principales bancos privados de la plaza porteña el promedio fue de $ 370,4.En la bolsa de comercio avanzaron también los tipos de cambio financieros, tras registrar dos caídas consecutivas, y el dólar MEP o dólar bolsa sube hasta los $ 872,43 y la brecha con el oficial llega al 147,11%.El dólar contado con liquidación avanza hasta los $ 879,90 y el spread con el oficial se ubica en el 149,23%.El denominado dólar turista o tarjeta y el ahorro o solidario, con la carga impositiva se negociaron a $ 740,76, casi cinco pesos por encima del cierre de ayer.El dólar mayorista cerró a $ 352,95 por unidad, $ 2,85 por encima del cierre de este martes y el dólar cripto o Bitcoin sube 1,23% hasta los $917,88, según el promedio de las cotizaciones del mercado.El Banco Central compró este miércoles más u$s 120 millones a través del mercado oficial de cambios. La compra de reservas se dio después de aplicar un incremento nominal de $ 3 (casi 1%) sobre el tipo de cambio oficial, que pasó a cotizar a $ 353, luego de tres meses en que lo mantuvo sin variación.Tras el saldo a favor de u$s 121 millones que registró el Central luego de su intervención en el mercado oficial de cambios, las compras netas acumuladas en el mes subieron a u$s 286 millones y el resultado negativo acumulado en el año cedió a u$s 1693 millones.En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $624 después de cerrar 2022 en $346.En el acumulado mensual de septiembre, el dólar informal registró un alza de $65 u 8,8%. En agosto, el dólar blue pegó un salto de $185 ó 33,6% -el alza mensual más importante desde abril de 2020 (+41,3%)- tras la devaluación del 20% del peso post PASO.Mientras que en la primera parte del año mostró alzas más moderadas: en julio escaló $53 (+11,3%), en junio aumentó $4 (+0,8%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), en abril subió $74 (+18,73%), en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%), en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%) y en enero el dólar informal avanzó $35 (+10,1%).En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208. Fuente: (ElCronista-Ámbito)