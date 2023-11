Indec: una familia necesita $345 mil de ingresos mensuales para no ser pobre

La variación del costo de la canasta básica total (CBT) durante octubre fue de 8,1%, acumula un 147,1% interanual, y ya se necesitan ingresos por más de 345 mil pesos para no ser pobre en la Argentina, según informó el INDEC.Para el caso de la indigencia, la canasta básica alimentaria (CBA) se encareció en 8,6% respecto de septiembre y alcanza el 158,6%, en los últimos doce meses, sensiblemente por encima de la inflación general del 142,7%. Para que una familia tipo no caiga en la indigencia, debió percibir en octubre más de $160.603 pesos.De esta manera los incrementos interanuales de las canastas que miden la indigencia y la pobreza se encuentran ambos por encima del índice general. En el décimo mes del año, una canasta básica alimentaria cotizó en $51.975, mientras que la canasta básica total fue de $111.746.En lo que va del año, la canasta alimentaria que define el umbral de indigencia lleva acumulado un 139% mientras que la canasta básica total que define pobreza alcanza el 126,4%, ambas sobre el acumulado de inflación general que se ubicó en 120%.La Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo de dos mayores y dos niños se encuentra en octubre en $160.603. Según las mediciones del INDEC con ese monto mensual se puede atender los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles. Quienes no sobrepasen este monto se encuentran en la indigencia.En tanto, el límite de pobreza está dado por la Canasta Básica Total, que en octubre se valorizó en $345.295, para dicha familia.De esta manera, la variación de la canasta total se ubicó por debajo del índice de inflación -que subió 8,3% en octubre-, mientras que la canasta alimentaria quedó 0,3 puntos porcentuales por arriba del Índice de precios al Consumidor (IPC).Los ingresos familiares requeridos para superar la línea de la pobreza en octubre, según el INDEC, fueron:-Una persona necesitó de $111.746 para no caer bajo la pobreza.-Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $274.895 en octubre para no ser pobre.-Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $345.295.-Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se requirió una suma de $363.174.-Una persona requirió de $51.974 para no ser indigente.-De $127.858 para una familia de tres miembros.-Un hogar de cuatro integrantes precisó $160.602.-Una familia compuesta por cinco personas requirió $168.918.