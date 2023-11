Suba, bono y aguinaldo: jubilados con la mínima cobrarán $213.000 en diciembre

A partir de diciembre, todos los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 20,87% en sus haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad que se anuncia cada tres meses. Ese incremento rige hasta febrero.. El plus o refuerzo abarca a 5.5 millones de jubilados y pensionados,de 2023 pasará de $ 87.460 a $ 105.713, más el bono de $ 55.000. En total, quien hoy cobra el haber más bajo recibirá $Y se agregan los $ 15.000 del refuerzo alimentario del PAMI para los que tienen 60 o más años.En tanto,(sin moratorias ni Plan de Pago) recibirán elDe esta manera,(el complemento de $ 22.207 + el haber mínimo de $ 105.713 + refuerzo de $ 55.000). Son 1,4 millones de beneficiarios.Por encima de los haberes mínimos (más de 2 millones de beneficiarios) no hay ningún bono, por lo que ese grupo no tiene ninguna compensación ante la mayor inflación.El refuerzo de $ 55.000 de diciembre no se integra al haber mensual, por lo que no se toma en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo, que en general se cobra con el haber de diciembre.El pago del bono especial de diciembre no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.A cuánto sube la AUH en diciembre de 2023Con este nuevo aumento, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de $ 20.661, aclararon en ANSeS.