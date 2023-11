Suba a jubilados y AUH: montos, quiénes cobran bono y qué pasa con el aguinaldo

Economía Anses comunicó quiénes cobrarán pensiones y jubilaciones este lunes

El viernes se anunció cuál será el aumento que, por ley, le corresponde a los jubilados por la fórmula de movilidad y que se anuncia de manera trimestral.Este monto está confirmado para el mes de diciembre (luego deberá decidir el nuevo gobierno) yAsípasará de $ 87.460 a $ 105.713, más el bono de $ 55.000.. Y se agregan los $ 15.000 del refuerzo alimentario del PAMI para los que tienen 60 o más años., es para diciembre y su mantenimiento o ampliación para enero y febrero dependerá de lo que decida quien sea elegido como presidente en el balotaje.Por encima de los haberes mínimos (más de 2 millones de beneficiarios) no hay ningún bono.En tanto, los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos (sin moratorias ni Plan de Pago) recibirán el complemento al 82 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil que será de 22.207 pesos.De esta manera,(complemento + haber mínimo + refuerzo), aclararon en la ANSeS.Como los anteriores bonos, este refuerzo de diciembre no se integra al haber mensual. Además, no se toma en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo.Con este nuevo aumento, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de $ 20.661, aclararon en ANSeS.El pago del bono especial de diciembre no incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.