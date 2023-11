Mediciones confirman que la inflación se desaceleró durante octubre

La inflación se desaceleró en octubre al 9,8%, según el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), en línea con lo que arrojó el costo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, que arrojó 9,4%.



Este lunes, el INDEC difundirá el último dato oficial de precios antes del balotaje del 19 de noviembre.



El reporte del IET arroja que los precios se desaceleraron 1,7 puntos respecto de los valores de septiembre.



El documento señala que "con este registro, la inflación alcanzó el 120,4% en los primeros diez meses del año. En tanto, la inflación interanual (esto es, contra el mismo mes del año previo) alcanzó el 146%".



"La desaceleración de la inflación de octubre se explica por el congelamiento de precios del dólar oficial y precios regulados (como servicios públicos). No obstante, persiste en niveles muy elevados, producto de la mayor nominalidad e inercia derivada del salto cambiario posterior a las elecciones primarias de agosto", apuntan los analistas del IET.



Según especialistas, la inflación de octubre estuvo traccionada en primer lugar por el rubro de Enseñanza, que trepó 15,1%, impulsada por alzas en colegios privados.



En segundo lugar, Vivienda trepó 12,6%, motorizada por subas en alquileres, agua y materiales de construcción.



Otros rubros con alzas de dos dígitos fueron Comunicaciones, que trepó 12%, Equipamiento y mantenimiento del hogar (11,9%) y Salud (10,6%). Recreación y cultura subió levemente por encima del nivel general, con 9,9%.



Por debajo del promedio se ubicaron a Otros bienes y servicios (9,2%), Alimentos y bebidas (8,9%), Indumentaria y calzado (7,7%) y Transporte (5,7%).



Alimentos y bebidas en suba durante noviembre



Respecto de las proyecciones para el anteúltimo mes del año, las consultoras relevaron la primera semana de noviembre en Alimentos y Bebidas y se nota una aceleración de los precios.



Con el final de los acuerdos de precios negociados post PASO y con la incertidumbre que imprime el panorama electoral, algunos productores empiezan a cubrirse.



La consultora Eco Go midió una inflación semanal del 5,1% -una aceleración en el margen de 2,8 p.p. en alimentos y bebidas. La inflación de alimentos consumidos en el hogar en noviembre alcanzaría 13,2% mensual. Para las próximas semanas proyectan entre 1,5% y 3,5% semanal para lo que resta del mes. Si además se consideran los alimentos consumidos fuera del hogar (13,3%), la inflación en alimentos alcanzaría durante noviembre el 13,2%.



En tanto el índice de inflación general se ubicaría así en 12,2% mensual, volviendo a subir respecto a las proyecciones de octubre. Desde Eco Go sostienen que "si bien el dato aun es preliminar, marca el ritmo de un mes que se proyecta complejo tanto por el fin de los acuerdos de precios que llevaron productos esenciales como naftas, carnes, etc. al alza, como por la búsqueda de cobertura frente la incertidumbre que genera la definición presidencial -continuidad o ruptura- en un contexto de alta volatilidad".



Por su parte, LCG midió una inflación en alimentos y bebidas para la primera semana de noviembre del 2,1% mensual, acumulando en las últimas cuatro semanas un 9%. De esta manera, explican que la inflación promedio continúa acelerándose 0,9 puntos porcentuales respecto de la semana pasada, con las carnes explicando 3,07 puntos de los 9 de aumento.