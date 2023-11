Odontólogos aplicarán cobros adicionales a los pacientes con prepagas

Los odontólogos también comenzarán a aplicar cobros adicionales a los pacientes que cuentan con prepagas. Estos "copagos" comenzarán a regir este mes, según indicaron las organizaciones que integran a estos profesionales a nivel nacional. Desde el sector anticiparon queel monto extra que se deberá abonar partirá de un mínimo de 3.000 pesos. La decisión de la odontología ocurre a escasos días de que bioquímicos y laboratorios notificaran que cobrarán "copagos" como una forma de generar recursos que les permitan afrontar los gastos que las prestaciones implican.



La aplicación de los pagos adicionales que realizarán los odontólogos fue indicada a iProfesional desde la principal entidad que integra a los profesionales de ese rubro en el país. En esa dirección, la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA) precisó que la medida responde al "retraso en la actualización de los aranceles y, en muchos casos, en extensos plazos de pago de algunas obras sociales y prepagas".



Desde este mes, se indicó, cada "odontólogo podrá requerir un pago compensatorio del acto profesional". Desde CORA se añadió que "las instituciones confederadas enviarán a sus asociados los listados actualizados de las que incurran en esa situación".



En cuanto a la cifra de los adicionales que se empezarán a aplicar desde este noviembre, fuentes ligadas a la confederación anticiparon que "el cálculo será según el retraso arancelario, pero se estima un mínimo de 3.000 pesos".



"Se espera una respuesta pronta de la seguridad social y prepagas para no llegar a implementarlo de forma generalizada", indicaron las voces consultadas.



De no suceder ningún cambio o respuesta a los pedidos del sector, aquellos pacientes con prepagas que efectúen consultas o requieran de tratamiento odontológico deberán, entonces, tener en cuenta que podrían tener que afrontar los pagos adicionales que definan los profesionales.



Bioquímicos



A principios de esta semana, la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) informó que sus integrantes comenzarán a cobrar un "copago" o "bono", a los afiliados a las prepagas, como una forma de "generar recursos que les permitan afrontar los gastos que las prestaciones implican y que las empresas no reconocen como debieran".



Respecto de este movimiento, María Cecilia López, titular de CUBRA, sostuvo que la medida ocurre en respuesta a un problema que "viene de arrastre durante de todo el año, ya que nunca se trasladaron incrementos acordes al proceso inflacionario".



"En este último tiempo, la escalada descontrolada de precios fijados por los proveedores de insumos y reactivos, debido a los problemas de importación, ha provocado que esa brecha de incrementos que nos separa sea insostenible", añadió.



López recordó que los bioquímicos no cortaron los servicios en octubre a las obras sociales y prepagas, como habían advertido, ya que "las entidades financiadoras abrieron mesas de negociación y de diálogo para solucionar la coyuntura" y reiteró que "el problema se mantiene con las prepagas que no nos pagan lo que nos corresponde".



Esto significa que los beneficiarios de prepagas que se vayan a hacer un análisis de sangre o cualquier otro estudio de laboratorio, se van a encontrar con que muchos profesionales les van a cobrar un extra que, como en el caso de los odontólogos, no será menor a los 3.000 pesos.