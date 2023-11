El clima seco en norte de Brasil impulsa las subas de los precios de los granos

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,01% (US$ 0,09) hasta los US$ 495,67 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,27% (US$ 1,38), en US$ 501,83 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en una mejora en las perspectivas de exportaciones estadounidenses y en la incertidumbre climática en Brasil, donde se prevé un baja en las proyecciones de cosecha por falta de lluvias en la región del Mato Grosso.



Los subproductos de la soja acompañaron la suba, con un avance del 0,92% (US$ 10,14) en el aceite hasta los US$ 1.101,19 la tonelada, mientras que la harina mejoró 0,53% (US$ 2,65) para concluir la jornada a US$ 495,81 la tonelada.



El precio del maíz, en tanto, ascendió 1,60% (US$ 2,95) y se ubicó en US$ 187,39 la tonelada, por las compras de oportunidad de los fondos especulativos impulsados por los problemas climáticos en Brasil.



Por último, el trigo saltó 3,85% (US$ 8,08) y se posicionó en US$ 217,61 la tonelada, debido a "las lluvias excesivas sobre zonas agrícolas de Francia, el principal productor de trigo de la Unión Europea, que están demorando el avance de la siembra para la nueva campaña, lo que podría derivar en rindes inferiores a los esperados", explicaron desde la corredora de granos Granar.