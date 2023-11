El precio del petróleo tuvo una fuerte baja

El precio del barril de petróleo cayó en Nueva York como consecuencia de un excedente de producción de crudo, la difusión de débiles datos económicos en China y el aumento de las exportaciones de la OPEP que aliviaron los temores de escasez en los mercados.



El barril de la variedad WTI bajó 4,3% y se negoció en 77,40 dólares; mientras que el Brent cayó 4,2% y se pactó en 81,60 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).



La recuperación de las exportaciones por parte de las naciones nucleadas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) le puso un freno a los precios y resultó demasiado peso para el mercado.



En tanto, las refinerías chinas -los principales importadores de crudo en el mundo-, mostraron que tienen su capacidad de abastecimiento colmada hasta fin de año, lo cual se convirtió en otro elemento de peso para alimentar la baja de precios.



Si bien los inversores desalientan que Arabia Saudita y Rusia -los dos principales actores del cartel de la OPEP+ vayan a modificar sus recortes en la producción más allá de fines de año, las apuestas apuntan a que la demanda mundial, se va a mantener y proyectan un mercado con pequeños altibajos hasta fin de año.



Por su parte, la Administración de Información de Energía (EIA) elevó su previsión de crecimiento de la producción de crudo para este año menos de lo esperado, mientras que la demanda de petróleo probablemente caería sensiblemente.



La EIA indicó que los Estados Unidos, el mayor consumidor de naftas del mundo, verán caer su consumo de combustible per cápita al nivel más bajo en dos décadas.



En sus proyecciones, la agencia detalló que el estadounidense promedio consumirá "402 galones de combustible el próximo año, una caída del 15% respecto a 2004".



El consumo de naftas en el país no ha seguido el crecimiento de la población en los últimos años y se prevé que caerá a 8,83 millones de barriles diarios, el próximo año, aunque la caída es menor de lo esperado anteriormente.



"Los altos precios de los combustibles y la inflación persistente probablemente estén causando una reducción en la conducción discrecional", dijo la EIA.



Los contratos de futuros de gas natural para entrega en diciembre cayeron 2,9% y se negociaron en 3,17 dólares por millón de BTU.



Finalmente, el oro bajó 0,7% y se pactó en 1.975 dólares por onza.