Más de 58 mil monotributistas accedieron a créditos para inversiones productivas

Más de 58 mil personas ya concretaron inversiones productivas a través de la línea de financiamiento para microempresas del programa Crédito Argentino (CreAr). De ese total, el 42% de los créditos fue tomado por mujeres, y el 17% se otorgó a personas que nunca antes habían sacado un crédito, lo cual muestra el impulso a la inclusión financiera de esta política pública del Ministerio de Economía de la Nación. A través de esa iniciativa, anunciada en septiembre por el ministro Sergio Massa, el Gobierno Nacional ya colocó más de $113.000 millones.“Sergio Massa nos pidió garantizar financiamiento para todo el ciclo de vida productivo, ya sea una gran empresa o un microemprendimiento que comienza a dar sus primeros pasos”, afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, y destacó la importancia de la inclusión financiera. “Massa nos encomendó también dar respuestas a quienes no podían acceder a créditos. Esta línea cumple un rol de inclusión financiera y por eso 1 de cada 5 monotributistas beneficiarios nunca había tomado un crédito bancario”.La línea CreAr para microempresas productivas ya acompañó las inversiones de más de 58.000 monotributistas, y otorgó cupos por $235.000 millones a más de 20 entidades financieras, entre los que se destacan Banco Nación, Credicoop, BBVA y Santander, que explican el 86% del total del monto otorgado.Del total de los créditos productivos otorgados, el 17% corresponde a personas sin antecedentes en el sistema financiero, que pudieron acceder gracias a las garantías del FONDEP y el FOGAR. También se destaca el crecimiento de la inclusión financiera con perspectiva de género, ya que el 42% de estos créditos fue tomado por mujeres.“Desde el Ministerio de Economía pusimos en marcha el instrumento que permitió en pocos meses llegar a más de 56 mil contribuyentes y acompañar a un segmento de la sociedad que no tenía alternativas competitivas al momento de solicitar un crédito. El objetivo es trabajar para potenciar la inclusión financiera y que podamos acompañar a los emprendedores y PyMEs que tengan proyectos productivos”, manifestó el subsecretario PyME, Tomás Canosa.Sobre CreAr para microempresas productivasCreAr para microempresas productivas destina a monotributistas de todo el país hasta $6 millones por crédito -según la categoría- para financiar la compra de equipamiento, herramientas y otras necesidades productivas.Los préstamos están dirigidos a todas las categorías de monotributistas, tendrán un plazo de 24 meses con tasa fija durante todo el crédito y bonificación de 60 puntos del Fondo de Garantías Argentino (FONDEP). Además, cuentan con respaldo del 100% del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), lo que implica que los préstamos no serán evaluados por las entidades financieras.El monto total de la línea CreAr Microempresas Productivas es de $360.000 millones. El monto mínimo al que se puede acceder por crédito es de $50.000 y el máximo varía según la categoría de monotributo (hasta $1.200.000 para las categorías A y B, hasta $2.000.000 para C, D y E y hasta $4.000.000 para F en adelante). Además, el préstamo puede ampliarse el 50% a empresas con historial positivo del FOGAR, resultando en un máximo de $6.000.000.Para aplicar al crédito, los monotributistas deberán solicitar el préstamo en el banco correspondiente y especificar el monto pretendido; luego, mediante una declaración jurada, deberán certificar que el dinero será utilizado en inversiones que tengan relación con su actividad económica y que se encuentre en situación regular en la Central de Deudores del Banco Central. Tampoco tendrán que tener un trabajo en relación de dependencia.Bancos públicos y privados de todo el país ya adhirieron a la línea, en algunos casos con la posibilidad de solicitar el crédito de manera online, en las entidades bancarias de cada contribuyente.Más información en este link