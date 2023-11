Massa presentó nueva reglamentación sobre precio y cupos de bioetanol

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, presentaron la reglamentación de precios del bioetanol, anticiparon el incremento del corte obligatorio para las naftas y la ampliación del cupo para el llamado a nuevos proyectos de biocombustibles, en un acto celebrado en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.



Al visitar la planta productora de bioetanol Bio4, el ministro de Economía y la secretaria de Energía, Flavia Royon, anunciaron que se alcanzó un acuerdo para la nueva fórmula de precio que regirá a partir de diciembre para el combustible elaborado en base al maíz y a la caña de azúcar.



La reglamentación de los precios del bioetanol, tanto de caña (+35%) como de maíz (+21%) regirá desde el 1 de diciembre y fue resultado de un acuerdo con el sector privado, que le brindará previsibilidad al sector sobre los precios futuros.



"Ya dejamos desde el 1 de noviembre precio establecido, regla clara para el año que viene a la hora de definir un modelo de negocio", explicó el también candidato a Presidente por Unión por la Patria (UxP), en referencia al nuevo esquema de precios que regirá el sector.



Por otro lado, ante el llamado de la Secretaría a nuevos proyectos de bioetanol, el Gobierno recibió ofertas por 770.000 m3 anuales, más del doble de lo licitado, con más de US$ 1.000 millones de inversión, estos proyectos significan más empleo y valor agregado para nuestra materia prima.



"Ya definimos un 40% de aumento en la participación por la sobreoferta que hubo", anticipó Massa, limitado en dar detalles por la vigencia de la veda electoral, al anticipar que "ahora viene el tiempo de definir 40% al igual que en la oferta de aumento de la participación en cupo para que tengamos la oportunidad de generar en el interior de la Argentina más trabajo con valor agregado".



En la actualidad, la participación del bioetanol en el corte con la nafta es del 12%, mientras que en biodiésel es del 7,5% con el gasoil.



El ministro Massa encomendó a la Secretaría de Energía trabajar en el aumento del corte del bioetanol, un aumento al cual habrá que brindarle un marco normativo para converger al modelo brasilero y dar un salto cuantitativo del corte del 12% a un corte del 25%.



"Vamos a seguir avanzando en esta hoja de ruta camino a una matriz energética cada vez más baja en emisiones y hacia un horizonte de diversificación y de seguridad energética. Estamos ante la posibilidad de tener una nueva Argentina", expresó Royon en ese mismo sentido.



En un acto en la misma localidad cordobesa, Massa había anticipado que "Argentina es un país que tiene entre otras cosas biocombustibles para aportar y crecer, por eso en un ratito en (la planta) Bio 4 vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen a la gente de rehén para frenar el crecimiento de los biocombustibles en Argentina".



Por otro lado, Massa planteó la necesidad de poder rediscutir una baja a las retenciones de la soja, el maíz y el trigo.



"Tenemos que pensar juntos, cuando termine la elección, para que no digan que hago anuncios de campaña, pero sí la obligación de bajar retenciones al trigo, al maíz y a la soja como una forma de aumentar nuestro volumen exportador, como una forma de aumentar nuestra competitividad productiva, como una forma de aumentar el trabajo y la generación de valor de nuestro campo", dijo Massa.



En esta línea, consideró que "es un trabajo que el 20 de noviembre y antes del 10 de diciembre tenemos que recorrer juntos para que esa idea de que el Estado funciona como una pata en la cabeza del productor en un año en el que las lluvias parecieran avizorarnos buena temporada, tenemos la responsabilidad de empezar a despejar a machetazos el camino para que gobierno, provincias, campo, agregadores de valor, trabajemos y tiremos todos juntos para adelante por el desarrollo económico".