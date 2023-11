Verano 2024: cuánto cuestan los paquetes para vacacionar en playas de Brasil

Río & Buzios

Nordeste

Otros paquetes, de sur a norte

En plena cuenta regresiva para el verano 2024, muchos argentinos planean ir de vacaciones a disfrutar de las playas de Brasil. Comparan precios, googlean las distancias y ya empiezan a imaginarse saboreando unas cervezas frías y caipirinhas de cara al sol.Además, muchos piensan que cuanto antes tengan definida la compra, mejor: entre la inflación, el balotaje y las variaciones del dólar, en Argentina cuesta planificar.Según Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, “entre los destinos internacionales, Brasil es siempre uno de los preferidos de los argentinos y este año no es la excepción. Observamos que, por el momento, Río de Janeiro es el destino más elegido para viajar en verano”.A su vez, destacó que “la demanda se ve favorecida por la creciente cantidad de vuelos disponibles hacia Brasil, como la aerolínea Gol que aumentó sus frecuencias para la temporada en un 83% repartido entre las ciudades de Río, San Pablo, Florianópolis, Natal, Fortaleza, Salvador, Recife, y los vuelos desde Córdoba y Rosario. Y Aerolíneas Argentinas también incrementó sus frecuencias a Brasil en un 40% para el verano con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario”.Consultadas por, algunas agencias de viajes dieron a conocer algunos de los paquetes que todavía se pueden conseguir.Porque muchas veces resulta más económico comprarle un paquete a una agencia que adquirir los servicios por separado, y cada vez hay más opciones all inclusive, que son una buena manera de garantizar los precios en la moneda local. Al elegir alojamientos con todo incluido, los viajeros saben de antemano cuál es el importe final.A continuación, los destinos preferidos, con tarifas que incluyen los aéreos, el alojamiento y algunos servicios.Para el verano 2024, deTurista.com propone un paquete de 8 días/7 noches en Búzios con cupos aéreos confirmados, alojamiento con desayuno, traslados e impuestos. Cuesta desde $ 615.375 en una posada 2 estrellas por persona en base doble, y va en aumento según la categoría de la posada.Además de ofrecer distintos paquetes como Río combinado con Buzios, Río Puro, Porto de Galihnas, Natal, Pipa, Praia do Forte, Maceio y Maragogi, deTurista.com tiene un paquete a Imbassaí durante 7 u 8 noches con alojamiento con all inclusive, aéreos, traslados, asistencia médica, Impuesto País 30% y Percepciones de AFIP 45% y 5%, por $ 1.114.500. Los tickets aéreos están sujetos a disponibilidad al momento de efectuar la reserva.Con All Seasons, 7 noches en Río de Janeiro en enero con aéreos, traslados in/out y Universal Assistance cuestan US$ 1.715 en base doble en el Rio Othon Palace con desayuno y US$ 2.335 en base doble y US$ 1.565 Family Plan en el Sheraton Grand Rio Hotel & Resort con desayuno.En el caso de Buzios, para disfrutar de 7 noches en enero con aéreos, traslados in/out y Universal Assistance hay que pagar US$ 1.515 en base doble en Río Búzios con desayuno y US$ 1.785 en Ville La Plage con desayuno.En All Seasons, los paquetes con vuelos directos tienen los cupos confirmados e incluyen pasajes aéreos, 7 noches de alojamiento con el régimen indicado, traslados in/out y Universal Assistance. Para ir a Porto Seguro, la opción con el hotel (Transoeceánico Praia) con desayuno cuesta US$ 1.375 en base doble y Family Plan US$ 1.195 y el resort all inclusive Arcobaleno, US$ 2.365 en base doble y US$ 1.675 Family Plan.Para viajar a Arraial D'Ajuda, el paquete con desayuno en Mar Paraíso Hotel cuesta US$ 1.660 en base doble y en el Beijamar Praia Hotel con desayuno, US$ 1.495 en base doble y US$ 1.345 Family Plan.También en All Seasons, para ir a Barra de Santo Antonio con vuelos directos y cupos confirmados, 6 noches en Vila Gale Alagoas con régimen all inclusive, aéreos, traslados y asistencia al viajero, US$ 1.970 en base doble. Y lo mismo, pero en Maceió Mar con desayuno, US$ 1.290 en base doble.En Maceió, 6 noches con media pensión en Jatiúca Hotel & Resort, vuelos, traslados y asistencia al viajero, US$ 2.195 en base doble, y lo mismo, pero en Ponta Verde Maceió con desayuno, US$ 1.095 en base doble.Los siguientes paquetes también ofrecen vuelos directos y cupos confirmados. Con All Seasons, para ir a Porto de Galinhas, 7 noches en Ocaporá Hotel con servicio all inclusive, aéreos, traslados y asistencia al viajero, US$ 3.011 en base doble y US$ 1.930 Family Plan; y en Viva Porto de Galinhas con pensión completa, US$ 2.541 en base doble y US$ 1.695 Family Plan.A su vez, hay dos opciones para viajar a Maragogi: 7 noches all inclusive en Grand Oca Maragogi, con aéreos, traslados y asistencia médica, US$ 2.655 base doble y US$ 1.758 Family Plan, mientras que 7 noches con media pensión en Maragogi Brisa Exclusive, US$ 2.710 base doble.Despegar tiene un paquete de 7 noches para viajar a Florianópolis en febrero por $ 363.000 por persona. Incluye vuelo directo y alojamiento pet friendly con desayuno.En cambio, 7 noches en Río de Janeiro en febrero cuestan $ 428.000 por persona, con vuelo directo y alojamiento pet friendly con gimnasio y terraza.Para ir a Recife, 7 noches en febrero salen $ 556.000 por persona, incluyendo aéreos y alojamiento con desayuno continental, con reserva flexible.“En el ránking de destinos más buscados se encuentran Río de Janeiro, Búzios, Natal, Florianópolis y Maceió, en ese orden. Otros destinos muy elegidos por los argentinos que viajan a Brasil son Recife, Porto de Galinhas, Salvador, Imbassaí y Porto Seguro”, afirmó Despegar.