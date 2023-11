CyberMonday: las mejores ofertas en celulares, con descuentos en todas las gamas

Samsung Galaxy S23 Fan Edicion

Motorola Razr 40 Ultra

iPhone SE (2022)

Xiaomi Redmi 10

TCL 40 SE

La nueva edición del CyberMonday puede representar la gran oportunidad para dar el salto tecnológico, antes de un posible desfasaje de precios. Las mejores ofertas en celulares de todas las gamas.Muchos buscadores de precios, deciden anticipar sus compras de fin de año. Lo que plantea una oportunidad para las marcas a la hora de exhibir ofertas superadoras.De acuerdo a la investigación de Google, los celulares (24%) y los televisores (21%) son los artículos con mayor intención de compra, junto con computadoras y accesorios (20%), artículos gamers (14%) y wearables (13%).Además, habrá algunas novedades estructurales y de contenido que difieren de lo que fue la edición pasada. Una de las principales es el eBot, un chat de inteligencia artificial interactivo que comenta novedades, productos en oferta y ayuda al usuario.El evento celebrará en esta oportunidad su onceava edición con más de 900 marcas participantes, de las cuales más de 100 firmas que ingresarán por primera vez. Del total de las compañías inscriptas, vale destacar, 245 están radicadas en el interior del país.Los cinco teléfonos que muestran algún descuento, cuotas o promociones especiales son: Samsung Galaxy S23 FE, Motorola Razr 40 Ultra, iPhone SE, Xiaomi Redmi 10 y TCL 40SE.La semana pasada se anunció localmente este equipo de gama premium que por características se ubica ante el S23 y el S23 Plus. Con una pantalla Dynamic AMOLED FHD+ de 6,4 pulgadas, 120 Hz de frecuencia y protección Gorilla Glass 5.Este celular tiene una cámara ultra ancha de 12MP, una gran angular de 50MP y telefoto de 8MP, con zoom óptico de tres aumentos. La frontal es de 10MP, con foco fijo en lugar de variable. La batería de 4.500 mAh con carga de 25 W.Además, cuenta con certificación IP68, por lo que es resistente al agua hasta 1,5 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos y tiene protección ante el polvo, la suciedad y la arena.Quienes compren el equipo durante el período de prelanzamiento (3 al 12 de noviembre) podrán elegir entre: duplicar gratis el almacenamiento y llevarlo de 128GB a 256GB o un eVoucher de 35.000 pesos para un 50% de descuento en unos Galaxy Buds2.A través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago hasta dos dispositivos usados, incluso aunque tengan la pantalla rota, y de esta forma, ahorrar hasta un 35%.Desde el 3 de octubre hasta el 12 de noviembre, se podrá adquirir el nuevo equipo en 6 cuotas sin interés en su tienda online y en distribuidores oficiales. Desde 459.999 pesos.Este año, fue la consagración definitiva de los plegables, dentro del rango aspiracional. El móvil de Motorola, llega a las vitrinas del CyberMondayabierto con un importante descuento y cuotas sin interés.El móvil, alcanza las 6,9 pulgadas, con una altura de 17 centímetros y resolución Full HD+. Cuando está doblado, la gran protagonista es la pantalla secundaria, que dio un importante salto evolutivo.Ha pasado de las 2,7 pulgadas y los 60 Hz a un panel pOLED de 3,6 pulgadas con una frecuencia de actualización 144 Hz. Detalle que la convierte en algo más que una pantalla secundaria para notificaciones.Por su diseño y características, este dispositivo plegable permite utilizarlo como trípode para capturar imágenes y videos con la grabación manos libres, beneficiándose de las cámaras de alta calidad, el seguimiento del movimiento facial de IA y las previsualizaciones en la gran pantalla externa.El módulo trasero está compuesto por dos sensores. El principal, de 12MP, con OIS (Estabilizador de Imagen Óptico) que elimina los movimientos no deseados, una apertura de f/1.5 que deja pasar más luz y tecnología Dual Pixel PDAF para ofrecer mejor rendimiento, más allá de las condiciones de iluminación.El terminal tiene un gran descuento, en este caso del 20%. El precio original es de 749.999 pesos, con lo que ahora se podrá conseguir a 599.999 pesos, lo que representa un ahorro de 150 mil pesos. Además, con 6 cuotas sin interés.La tercera generación del iPhone más económico del mercado llega con cambios en su diseño, pero con varias mejoras que lo convierten en una opción a tener en cuenta para quienes quieran renovar modelos ya antiguos, sin gastar demasiado.Una de las características más destacables del nuevo iPhone de gama media es que incorpora el chip Bionic A15 que llevan los iPhone 13. Este está acompañado de 3 GB de RAM junto a tres versiones de almacenamiento interno: 64, 128 y 256 GB.La pantalla sigue siendo de 4.7 pulgadas con resolución HD, habitual en los iPhone de esta gama. Otro de los puntos fuertes es que ofrece conectividad 5G.Pese a los rumores, el nuevo dispositivo no cuenta con Face ID, el sistema de reconocimiento facial de Apple, sino con el conocido botón de bloqueo con Touch ID.La versión SE más reciente incorpora un nuevo cristal Gorilla Glass, el mismo que los iPhone 13. También es resistente al agua y al polvo, aunque se queda en certificación IP67.En materia fotográfica, trae una cámara de 12 megapíxeles, con tecnología Deep Fusion y Smart HDR 4. Respecto al software, viene con iOS 15 y añade algunas novedades como una nueva experiencia de Google Maps y dictado para Siri en el dispositivo.El equipo de Apple tiene un descuento del 40%. La oferta corresponde a la versión de 64GB y en color Azul Medianoche. Se vende por 735.959 pesos.Este teléfono de gama media, con fecha de estreno en 2022, trae una pantalla de 6,5" con resolución FHD+, cámara cuádruple de 50 MP, procesador Helio G88 de MediaTek, acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.En cuanto a la batería, incluye los 5.000 mAh y es compatible tanto con una carga rápida de hasta 18 W como con una carga inalámbrica de 9 W.Trae un juego de parlantes estéreo, uno en la parte superior y otro en la inferior, alcanzan, a volumen moderado, la nitidez suficiente para ver películas, series o escuchar música o podcasts.La cámara principal tiene un sensor de 50MP junto con un ultra gran angular de 8MP, un sensor macro y de profundidad, ambos de 2MP. Para la cámara delantera, incrustada en la pantalla, tiene una resolución de 8MP.El equipo tiene un descuento del 35%. El precio final es de 254.900 pesos, lo que registra un ahorro de 51.000 pesos.La estrategia de TCL es transversal a todo su lineal de productos: ofrece buena calidad a precios justos. Este celular destaca por su set de cámaras, que se compone de tres posteriores y una frontal de 8 MP.El sensor principal, de 50 MP con IA activa diversos modos de mejora, como el retrato, HDR, detección de escenas o caras. A este se suman dos de 2 MP, uno para macro y el otro para desenfocar el fondo del retrato.Viene con un panel NXTVISION de 6,75” con resolución HD+ y tasa de refresco de hasta 90 Hz. La tecnología NXTURBO permite aumentar la calidad de los gráficos mientras que disminuye el consumo.La batería, de 5.010 mAh, logra una autonomía mayor que la media. Se carga mediante un puerto USB-C y tiene una velocidad máxima de 18 W. El de 256 GB se puede pagar en 12 cuotas sin interés a 115.000 pesos. Fuente: (Clarín)