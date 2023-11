Cuánto pueden aumentar las jubilaciones y AUH que paga la ANSES desde diciembre

Aumento

En una semana, se conocerá el último componente que falta para gatillar el último aumento a jubilaciones, AUH y otras asignaciones, que paga la ANSES desde el 1° diciembre., con lo que el haber mínimo estará en torno a los $109.000, sin contar los bonos extraordinarios que el Gobierno no descarta aplicar, dado que el nuevo monto quedaría por debajo de los $124.000 que cobran este mes (entre haber y el extra de $37.000 mensuales).El 1° de diciembre empieza a regir el cuarto y último aumento del año por la fórmula de movilidad fijada por ley y que sigue la evolución de los salarios y la recaudación previsional del trimestre previo (en este caso julio-septiembre).En diciembre, además,. Por eso, si bien un refuerzo no está descartado, puede repetirse lo que ocurrió en junio, cuando se cobró la primera cuota del sueldo anual complementario y el Gobierno no otorgó ningún bono extra.Hasta el momento, se conocen dos componentes que: la recaudación que va destinada al organismo y el índice de remuneración promedio del sector privado (RIPTE), que enFalta conocersumó un alza de casi 18%, y el dato de septiembre será clave para el monto final de mejora que tendrán los haberes jubilatorios y las asignaciones que paga ANSES, como la AUH.. Sostienen que tras la devaluación de agosto, que pulverizó los ingresos y antes del mes de las elecciones generales, muchos gremios se apuraron a rediscutir mejoras paritarias, con lo que es esperable que el índice salarial de septiembre muestre una recuperación al menos desde agosto (cuando tocó 7,6%, casi seis puntos debajo del IPC). En julio fue del 11%.De esta manera, si se confirman esos cálculos,, según la aceleración de precios. Para igualar el monto que reciben hoy, deberían recibir un extra de al menos $15.000., entre jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones que paga la ANSES.Cuánto aumentarán las jubilaciones, AUH y otras asignaciones de ANSES en diciembre de 2023De acuerdo con lo informado por ANSES,de la siguiente manera:-La jubilación mínima: $109.300-La jubilación máxima: $734.000-La prestación universal de adultos mayores (PUAM): $87.400-Las pensiones no contributivas (PNC): $92500-La Asignación Universal por Hijo (AUH): $21.300-La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $21.300-La asignación por hijo del sistema SUAF: $21.300La ley de movilidad previsional fija cuatro aumentos en el año para las jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones que paga la ANSES: marzo, junio, septiembre y diciembre. Hasta ahora, los incrementos para jubilaciones y AUH fueron los siguientes:-Septiembre: 23,29%-Junio 2023: 20,92%;-Marzo 2023: 17,04%.Por la ley de movilidad, cada tres meses se actualizan los haberes de los adultos mayores y de los beneficiarios de planes sociales. Se hace por una fórmula que, desde 2021, combina en 50% cada uno, los siguientes elementos:-La evolución de la recaudación de la ANSES.-La evolución de los salarios del trimestre previo.El componente de actualización por los sueldos (50% de la fórmula) surge de comparar dos índices salariales, y se toma el que sea mayor:-La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que elabora el Ministerio de Trabajo y sirve para actualizar de manera anual las escaladas del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo. En el tercer trimestre de 2023 escaló 24,46%.-El Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que difunde de manera mensual el INDEC y que es utilizado, por caso, para ajustar el capital de los créditos para la vivienda del plan Procrear y Casa Propia. En julio y agosto, el CVS acumuló un alza de 18%. El dato de septiembre se difunde el viernes 10 de noviembre. Fuente: (TN)