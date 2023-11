Bahillo: “No es intención” modificar impuestos a productores y cooperativas

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, advirtió hoy que algunas entidades rurales buscan "sembrar miedo" en el sector y subrayó que "no es intención" del Poder Ejecutivo ni de Unión por la Patria (UxP) modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores, ni del sistema cooperativo.



"Lamentablemente distintos sectores que representan a la producción primaria intentan sembrar un miedo innecesario entre los productores ante algo que no es intención del Gobierno", sostuvo Bahillo en una publicación en su cuenta en la plataforma X (antes Twitter).



El funcionario contestó así a las versiones que circularon desde dos entidades agrarias -mediante comunicados oficiales- que denunciaron un "incremento de impuestos al campo" en las modificaciones previstas en la separata del proyecto de Presupuesto 2024 que está en debate en el ámbito del Congreso.



En este sentido, explicó: "El Poder Ejecutivo remitió el proyecto de Presupuesto 2024 con un déficit del 0,9% del producto bruto interno (PBI), y para corregir este déficit envió una separata que contiene los beneficios impositivos para todos los sectores económicos de nuestro país, que representa un gasto del 4,8% del PBI".



"Serán los legisladores quienes definan qué beneficio modificar para alcanzar un presupuesto equilibrado", subrayó el secretario de Agricultura, al tiempo que recalcó: "No es intención de nuestro espacio modificar la situación impositiva de los pequeños y medianos productores, ni del sistema cooperativo".



Por último, manifestó: "Espero llevar tranquilidad a los productores con este mensaje y apelo a la honestidad intelectual de las entidades para que me ayuden a transmitirlo".



Por su parte, el secretario de Coordinación Federal Agropecuaria, Jorge Solmi, transmitió mediante la misma red social: "En estos momentos eleccionarios suele perderse los objetivos y visiones originarias", con lo cual "es importante la certeza en el mensaje de todos los que queremos una producción con productores".



En tanto, la subsecretaria de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, Milagros Barbieri, instó a las organizaciones sectoriales y gremiales a "comunicar honestamente, porque caso contrario confunden a los productores".