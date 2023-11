Recuerdan que los bancos estarán cerrados el lunes por el Día del Bancario

Economía El próximo lunes no habrá bancos ni mercado cambiario por el Día del Bancario

Por el Día del Trabajador Bancario, este lunes no habrá actividad bancaria en ninguna de las entidades del país; tampoco operará el mercado cambiario, ni la Bolsa.Al respecto, el secretario general de La Bancaria en Paraná, Ricardo Palma, estimó aque “la patronal garantizará que los cajeros estén cargados y se prevé que no haya ningún inconveniente”.“Para este viernes la actividad será normal, por ende, al avisar que el lunes no habrá actividad, recomendamos que mañana se hagan todos los trámites; y el martes se retoma la actividad normal”, indicó Palma.En la oportunidad, comentó que el festejo por el Día del Trabajador Bancario está previsto para el sábado 11 de noviembre en Los Silos, donde habrá importantes premios. “Está confirmada la asistencia de 420 compañeros y pasaremos una noche muy linda”, auguró el sindicalista.Son 870 los trabajadores bancarios en Paraná.El 6 de noviembre de 1924 fue fundada la Asociación Bancaria, el sindicato del sector. Cada aniversario es día no laborable "por acuerdo paritario", según informó la AB.Las luchas fueron iniciadas hace más de un siglo con movimientos que al principio aspiraban obtener un régimen jubilatorio (1912) y la primera huelga (1919) que fuera la base fundamental para la creación formal del Sindicato Bancario en 1924. Así, la histórica huelga de 1959 que dejara miles de cesantes y un reconocimiento a todos los Bancarios por la resistencia asumida.El período de la Dictadura Militar, a partir de 1976, además de agudizar la crisis económica, social y política, dejo cerca de 200 desaparecidos y secuestrados de las diferentes CGI y trabajadores en nuestra actividad.