Retiran ganado de zonas bajas e islas por inminente crecida del río Paraná

Los productores ganaderos del norte de Santa Fe comenzaron a retirar gran cantidad de ganado vacuno de las zonas costeras bajas y de las islas ante la inminente crecida del río Paraná, que recibe un importante caudal desde el río Iguazú, por lo que las autoridades solicitaron precaución al transitar por la zona.El intenso movimiento de hacienda llevó al municipio de Villa Ocampo, ciudad situada 83 kilómetros al norte de Reconquista y a 400 kilómetros de la capital provincial, a solicitar precaución al conducir hacia el Paraná Miní y por los caminos rurales."En caso de encontrarse con el arreo de animales, detener la marcha o transitar lentamente, para no generar mayores inconvenientes a quienes están obligados a movilizar su hacienda hacia campos más altos", indica un comunicado de las autoridades comunales.La misma situación se observa en otras ciudades de la zona, donde los productores se encuentran con la dificultad que no hay campos disponibles en zonas altas, en parte debido a que por la sequía no hubo todavía una recuperación de las pasturas.Otra dificultad que asoma es que esta es una época de parición y hay muchas vacas preñadas, lo que complica el traslado de los animales y lleva a analizar bien los pasos a seguir.En principio, la urgencia pasa por retirar los terneros e ir viendo si será necesario mover la totalidad de la hacienda, ya que, al no haber disponibilidad de campos para el traslado, una de las alternativas que surge es la de vender.Como suele suceder ante situaciones de este tipo, es cada vez más probable que se utilicen los costados de las rutas nacional 11 y provincial 1 para alojar provisoriamente a los animales, lo cual plantea un problema de seguridad en la circulación por esos corredores.Respecto de la cantidad de cabezas que pueden estar en movimiento, el director de Producción Pecuaria y Avícola de Santa Fe, Pablo Fiore, estimó que "fácilmente hay más de 500.000 cabezas" y comparó que entre 2008 y 2009 "llegó a haber más de 1,5 millones de cabezas" en las islas sobre el río Paraná.El funcionario admitió que no hay datos precisos debido a que "a veces es más de lo que se informa oficialmente".