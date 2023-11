Créditos ANSES con nuevos montos: los requisitos y cómo acceder hasta $1 millón

Créditos ANSES para trabajadores hasta $1 millón

Requisitos

¿Cómo acceder?

Créditos ANSES para jubilados y pensionados

Requisitos

¿Cómo acceder?

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, anunciaron este miércoles la ampliación de los créditos que ofrece el organismo para trabajadores y jubilados. Conocé cómo acceder.El aumento será de hasta el 150% en el monto de los Créditos ANSES. Por su parte, el monto máximo para jubilados y pensionados pasa de $400.000 a $600.000, mientras que para trabajadores en relación de dependencia hasta $1.000.000, desde el próximo lunes 6 de noviembre.La medida tiene por objetivo fomentar el consumo. Asimismo, busca ser una herramienta para aliviar la situación de endeudamiento que atraviesan muchas familias trabajadoras, quienes tienen comprometido el pago de sus tarjetas de crédito con tasas de refinanciación que son mucho más costosas que el crédito al que pueden acceder a través de ANSES.Los trabajadores en relación de dependencia con salarios de hasta $1.980.000 (piso del Impuesto a las Ganancias que rige desde hoy) podrán pedir su préstamo de hasta $1 millón, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50%, en 24, 36 o 48 cuotas, cuyo monto se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del solicitante. La primera cuota se descontará a los tres meses de recibido el préstamo.Esto implica un incremento del 150% del monto máximo actual ($400 mil) y se estima que podría alcanzar a más de 5,4 millones de personas que cumplirían con los requisitos.-Residir en la Argentina en forma permanente.-Tener una antigüedad en tu trabajo no menor a seis meses.-Ser trabajador en relación de dependencia aportante a la ANSES (SIPA) y que la declaración jurada realizada por tu empleador se corresponda con la actividad, condición, modalidad de contratación y situación del trabajo que realizás. Esto significa que no tenés que estar declarada como trabajador en periodo a prueba, ni tu actividad no debe desempeñarse de manera eventual, discontinua o de temporada. Para verificar lo declarado por tu empleador, ingresar a Mis Aportes en Línea -Tu sueldo no debe ser mayor a los $700.875 mensuales.-Ser titular de una tarjeta de crédito del banco donde cobrás tu sueldo. Esto significa que esta medida no alcanza a tarjetas de crédito no bancarias expedidas por entidades financieras.-Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.-No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA -No ser titular de una jubilación o pensión.-No ser trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.Cabe recordar que la solicitud debe realizarse exclusivamente a través de la web del organismo, www.anses.gob.ar , o de la aplicación mi ANSES, todos los días de 10 a 20. Sin gestores ni intermediarios, seguí estos pasos:-Contar con tu Clave de la Seguridad Social. Si todavía no contás con una, deberás crearla desde tu computadora o celular.-Ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí elegí la opción Créditos trabajadores en relación de dependencia. También podés hacerlo desde tu celular descargando la app mi ANSES.-Generar tu solicitud. El aplicativo te va a guiar hasta completarla. Vas a poder consultar el estado de tu trámite en mi ANSES -Finalizar tu trámite. Una vez que ANSES haya procesado tu solicitud, te enviarán un código por mensajería. Cuando recibas el código tendrás que acercarte a una oficina de ANSES, sin turno previo, para confirmar tu identidad y finalizar el trámite. Tené en cuenta que el trámite se dará de baja automáticamente si no te presentas dentro de los siete días hábiles. Es importante que lleves tu código y DNI cuando te dirijas al establecimiento.-Por último, ANSES te notificará cuando la solicitud haya sido aceptada. Una vez aprobada, se te va a acreditar el monto solicitado en tu tarjeta de crédito en los próximos siete días hábiles.Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $600 mil y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM, de hasta $250 mil, con una TNA del 29%, que significa un tercio de la que se ofrece en el mercado, y optar por devolverlo en hasta 24, 36 o 48 cuotas.Están en condiciones de solicitarlos la totalidad de los jubilados y pensionados, es decir, 7,7 millones de personas, fomentando el consumo en la economía argentina.-Residir en el país.-Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.Se recuerda que para obtener el préstamo se debe sacar turno en www.anses.gob.ar para, luego, tramitarse personalmente en las oficinas del organismo. En caso de cumplir con las condiciones, el dinero será depositado en la cuenta en la que la persona cobre su prestación previsional.-Reunir la documentación. Para tramitar un Crédito ANSES vas a necesitar el último ejemplar de tu DNI. Además, tenés que tener tus datos personales y de contacto actualizados. Podés revisarlos en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También es importante contar con un CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking. Sacar turno para ser atendido en una de las oficinas de ANSES.