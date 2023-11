Créditos Anses para jubilados: cuánto podrán pedir tras el aumento de ingresos

Las condiciones para pedir un crédito de Anses:

Cómo hacer el trámite

¿Cuándo vuelven a aumentar las jubilaciones por ley?

Los jubilados y pensionados de Anses tiene la posibilidad de pedir un préstamo desde $5.000 y hasta $400.000 y devolverlo en 24, 36 o 48 cuotas, pero más allá del límite general, la respuesta a cuánto puede pedir cada jubilado, está dada por cuánto cobra.Es que, para poder pedir un préstamo de $400.000 el monto a devolver por mes no debería superar el 30% de lo que cobra cada jubilado. Por poner un ejemplo, en 24 pagos, con un costo financiero del 36,04%, se debería poder abonar una cuota cercana a los $24.000.Es decir que, $80,000, de ingresos serían suficientes para alcanzar ese valor. No obstante, hay que tener en cuenta que si un jubilado, tiene muchos compromisos ya asumidos (otros créditos y demás gastos fijos), se reducirá el monto que pueda pedir.En este sentido, en noviembre, con la suba del salario mínimo, también deberían aumentar los haberes jubilatorios, quienes se han retirado tras acumular 30 años o más de aportes efectivos, sin recurrir a moratorias, obtendrán un incremento en sus ingresos a partir del 9 de noviembre. Así percibirán un monto adicional de $ 32.260.Es que a partir del próximo mes, el SMVM se elevará de $132,000 a $146,000, lo que generará un impacto en este grupo de jubilados, y les permitiría pedir tranquilamente el tope del crédito de $400.000.Desde $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual.El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en mi ANSES.Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a mi ANSES.Para tramitar un Crédito ANSES vas a necesitar el último ejemplar de tu DNI.Además, tenés que tener tus datos personales y de contacto actualizados.Podés revisarlos en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.Solicitá un turno para ser atendido en una de las oficinas. SACAR TURNO De acuerdo con la Ley de Movilidad, las jubilaciones aumentan cada tres meses, con una fórmula que combina por un lado los ingresos de la Anses (en este caso se tiene en cuenta la inflación), y por el otro, el aumento de los salarios de los trabajadores en activo.El último incremento se dio en septiembre y el próximo tendría lugar en diciembre (se anunciará oficialmente en noviembre). Con la inflación estimada para octubre, noviembre y diciembre, cabría esperar al menos una actualización del 30%. Fuente: (Los Andes)