Sube el piso del Impuesto a las Ganancias: quiénes se benefician desde noviembre

La suba del piso del Impuesto a las Ganancias, que impulsó el ministro de Economía, Sergio Massa, y está vigente desde octubre, se verá reflejado en el bolsillo de los trabajadores desde hoy, debido a que el tributo descuenta sobre los sueldos del mes previo.



El nuevo piso, con una elevada cantidad de Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) de referencia, fue publicado en el Boletín Oficial y aprobado en el Congreso de la Nación.

De esta manera, a partir de noviembre, el 99,2 por ciento de los trabajadores y jubilados no pagarán Impuesto a las Ganancias.



De acuerdo a la última actualización, el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias quedó en 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, es decir, una remuneración de $1.980.000 brutos o casi $1.700.000 netos.



Quienes no perciban ese monto bruto en su recibo de sueldo del mes de octubre no serán alcanzado por el gravamen.



En ese sentido, desde el Gobierno anunciaron en los últimos días que más de un millón de trabajadores argentinos se verán beneficiados con entre $50 y $500 mil más en su bolsillo por la modificación de Ganancias.



"Más de un millón de trabajadores argentinos van a recibir entre 50 y 500 mil pesos más en el bolsillo por la eliminación del Impuesto a las Ganancias", remarcó Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).