El próximo lunes no habrá bancos ni mercado cambiario por el Día del Bancario

Por el Día del Trabajador Bancario, la Comisión Nacional de Valores (CNV) declaró feriado bursátil para el próximo lunes 6 de noviembre, confirmaron a Ámbito fuentes de la entidad.Es decir que, además de los bancos, no operará ni el mercado cambiario, ni la Bolsa en el inicio de la próxima semana.Este lunes 6 de noviembre se celebra el Día del Trabajador Bancario, en conmemoración del 99° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria (AB). Con el correr de los años, se incorporó esta fecha como no laborable en el gremio. Un logro que estuvo abolido durante los gobiernos militares, pero luego con la vuelta de la democracia se incorporó nuevamente.El 6 de noviembre de 1924 fue fundada la Asociación Bancaria, el sindicato del sector. Cada aniversario es día no laborable "por acuerdo paritario", según informó la AB.Las luchas fueron iniciadas hace más de un siglo con movimientos que al principio aspiraban obtener un régimen jubilatorio (1912) y la primera huelga (1919) que fuera la base fundamental para la creación formal del Sindicato Bancario en 1924. Así, la histórica huelga de 1959 que dejara miles de cesantes y un reconocimiento a todos los Bancarios por la resistencia asumida.El período de la Dictadura Militar, a partir de 1976, además de agudizar la crisis económica, social y política, dejo cerca de 200 desaparecidos y secuestrados de las diferentes CGI y trabajadores en nuestra actividad. Fuente: (ámbito)