Recibirán un plus en noviembre 1,3 millones de jubilados: quiénes y de cuánto es

Por la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) -pasa de $ 132.000 a $ 146.000 en noviembre-. Desde 2018, este grupo de jubilados no puede cobrar menos que el 82% del SMVM.que están cobrando desde septiembrepor septiembre, octubre y noviembre ($ 45.000 en total) a los jubilados y pensionados afiliados a esa obra social que ganan hasta un haber mínimo y medio y tienen 60 años o más.($ 87.460 + $ 37.000 + $ 15.000 PAMI+ $ 32.260).Ese adicional es porque el artículo N° 5 de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, especifica que los jubilados y pensionados “con 30 años o más de servicios con aportes efectivos” cobrarán “un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil”.Entonces recién se sabrá si el nuevo haber mínimo se ubica o no por encima del 82% de los $ 156.000 ($ 127.920).Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y se jubilaron acudiendo a moratorias no cobran ese plus.Los jubilados y pensionados con haberes medios y más altos tampoco reciben este suplemento ni los bonos que se fueron otorgando durante estos años.