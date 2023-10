Tarjetas de crédito: pagar el mínimo tendrá un costo muy elevado

A partir de noviembre se encarecerá el financiamiento con tarjeta de crédito y pagar el mínimo tendrá un costo muy elevado.La decisión fue reglamentada en el Boletín Oficial en la Comunicación “A” 7862/2023, a raíz de una inflación de dos dígitos por segundo mes consecutivo, 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre.subirá del 107% al 122% nominal anual (TNA), porcentaje que aplica a importes menores a $200.000 o u$s200. Sin embargo,. Los intereses aplicados no podrán superar el 25% de la tasa que las entidades financieras apliquen a préstamos personales. Es por eso que el CFT dependerá de cada banco, siendo más costoso el financiamiento en entidades privadas en comparación a las públicas.El analista financiero Andrés Reschini en diálogo con, sostuvo que "siempre es aconsejable la menor tasa, eso es obvio" pero hay que tener en cuenta que "el próximo mes tenga el flujo para atenderlo. Parece obvio pero si todos los meses gasto más de lo que ingresa y se me acumula más deuda, por más que esté financiada a una tasa negativa puede que en algún momento tenga dificultades para atender", especificó.Al respecto analizó que, una cosa es endeudarse para adquirir bienes y otra para financiar gastos corrientes, "ahí me preocuparía por la estructura de gastos más que por la manera de financiarlos".